Vídeo. Cão correu, mas o dono já o tinha abandonado (a dias do Natal)

Um homem estaciona o carro numa rua em Stoke-on-Trent, uma cidade de Inglaterra, e sai com um cão de trela. Vai ao porta-bagagens, tira uma cama para animais e atravessa a rua, com o cão. A dada altura, enquanto o cão está aparentemente distraído, o homem atira a cama para o chão e foge a correr para o carro. O animal ainda reagiu, tentando seguir o carro do dono, mas sem sucesso — tinha acabado de ser abandonado.

O crime foi capturado por uma câmara de videovigilância e, agora, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), uma associação de defesa dos animais britânica, tenta encontrar o dono.

[Atenção, as imagens podem ser perturbadoras]

Snoop foi encontrado, por pessoas que passavam, triste e deitado na cama que o dono lhe deixou. Depois de o levarem para o veterinário, chamaram a RSPCA.

“Não percebo como é que alguém pode fazer isto”, conta Natalie Perehovsky, funcionária na RSPCA, à estação britânica ITV. A associação, que divulgou as imagens, está a procurar mais informações para tentar saber quem abandonou o Snoop, como apelidaram o cão.

O crime aconteceu a 17 de dezembro, por volta das 17h00. Agora, as imagens capturadas pela câmara de videovigilância, que se tornaram virais nas redes sociais desde que foram divulgadas, estão sob investigação. Além do homem visto nas imagens, as autoridades estão também à procura de uma segunda pessoa que ia sentada no carro.

Como Snoop tinha uma microchip identificador, os veterinários da associação conseguiram descobrir dois dos antigos donos, mas acredita-se que não eram os atuais. O cão está neste momento num canil e, segundo Perehovsky, “é bastante amistoso e bem comportado”. Os veterinários dizem que o animal “tem cerca de dois anos”.

“É inacreditável que alguém possa ter abandonado um cão desta forma na altura do Natal, mas estamos agradecidos às pessoas amáveis que encontraram o Snoop e o levaram para o veterinário rapidamente”, disse Perehovsky.

Recentemente, o governo britânico decidiu proibir as lojas de animas de venderem gatos e cães com menos de seis meses de idade, com o objetivo de impedir a exploração animal através da criação intensiva com fins comerciais. A medida tem como objetivo incentivar as pessoas a adotar animais e combater o abandono. A RSPCA espera durante este inverno receber cerca de 10 mil animais.

