‘All I Want For Christmas Is You’, a famosa canção de Mariah Carey, volta a quebrar recordes

“Já não aguento mais ouvir essa música!”

Quantas vezes já não disse ou ouviu alguém dizer essa frase sempre que, por esta altura do Natal, se ouve tocar a canção “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey? Muitas, provavelmente, mas, mesmo assim, o icónico hino natalicio da cantora norte-americana continua a fazer história… E a quebrar recordes.

Segundo dados de utilização do Spotify, plataforma digital de streaming de música, essa canção que tem tanto de kitsch como de viciante quebrou o recorde desse mesmo serviço num único dia, ou seja, só no passado dia 24 de dezembro a música foi tocada 10.819.009 vezes, um pouco por todo o mundo — número que deixa o passado recordista, o grupo XXXTentacion com a música “Sad!”, a 400 mil reproduções de distância.

No “top 3” das canções mais ouvidas nesse dia aparece também o clássico “Last Cristmas”, dos Wham (o grupo do falecido George Michael), em segundo lugar, seguido de “Santa Tell Me”, da jovem Ariana Grande.

Mariah Carey escreveu e produziu a música com Walter Afanasieff, um músico norte-americano de origem brasileira também conhecido por ‘Baby Love’. No dia 1 de novembro de 1994, a “All I Want For Christmas Is You” soou pela primeira vez em público, sendo divulgada como single principal do quarto álbum de originais da famosa cantora (foi o seu primeiro disco dedicado à quadra natalícia, também, e chamava-se simplesmente “Merry Christmas”).

