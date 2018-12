Donald Trump fez visita surpresa às tropas norte-americanas no Iraque

Donald Trump fez esta quarta-feira uma visita surpresa às tropas norte-americanas que estão na base aérea de al-Asad, no Iraque. É a primeira visita que o presidente dos Estados Unidos faz a uma zona ativa de combate. A primeira dama Melania Trump acompanhou-a na visita à base, tal como mostram as fotos que circulam no Twitter.

Esta semana, recorde-se, Trump foi alvo de várias críticas por ter sido o primeiro presidente desde 2002 que não realizou uma visita de Natal às tropas e por ter cancelado em novembro uma viagem à base norte-americana em Paris, devido ao mau tempo. Esta visita vem, assim, continuar a longa tradição de os líderes norte-americanos visitarem os militares em serviço em casa ou no exterior durante as festividades de final do ano.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, começou por confirmar a visita secreta de Trump no Twitter e disse que se tratou de uma forma de “agradecimento pelo seu serviço [dos militares], pelo seu sucesso e pelo seu sacrifício e para lhes desejar um Feliz Natal”.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) December 26, 2018

De acordo com a agência Reuters, Trump disse não ter planos de retirar os militares que estão no Iraque, acrescentando que poderia até utilizar o território iraquiano como base para o caso de querer “fazer alguma coisa na Síria”. “Se virmos que está a acontecer algo com o ISIS [Estado Islâmico] que nós não gostemos, podemos acertá-los tão rápido e de forma tão dura que eles nem vão saber bem o que lhes aconteceu”, prometeu Donald Trump, citado pela Bloomberg News.

Na semana passada, o presidente norte-americano anunciou que vai avançar com a retirada dos militares que estão na Síria, depois de ter dito que as tropas conseguiram derrotar o Estado Islâmico, deixando de haver motivos para manter as manter no país. Esta retirada levou à demissão do secretário de Estado da defesa, Jim Mattis.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018

No Iraque, os Estados Unidos contam com mais de 5.000 militares que continuam a lutar contra o Estado Islâmico. Estão lá desde 2003.

*em atualização

