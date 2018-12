Icardi ficou a centímetros de um dos golos mais rápido da história mas o Inter venceu o Nápoles nos descontos

A vida não anda propriamente fácil para as equipas de Milão nos últimos anos e o AC Milan deu mais um exemplo do declínio de duas antigas potências no arranque deste Boxing Day, somando o quarto jogo consecutivo sem vencer com um empate sem golos na deslocação ao modesto Frosinone, que valeria a descida ao sexto lugar da Serie A. Melhor, ainda assim, anda o Inter. E melhor ficou no encerramento desta jornada natalícia, ao vencer o jogo grande da ronda com o Nápoles por 1-0 com um golo de Lautaro Martínez nos descontos de um encontro onde o destaque vai para um… não golo.

Mauro Icardi, polémico capitão dos nerazzurri que leva 13 golos em 21 partidas entre Campeonato e Serie A, decidiu desta vez começar com a bola de saída na escolha de campo e sabia o que estava a fazer: tentando aproveitar o adiantamento do guarda-redes Alex Meret, o argentino chutou diretamente à baliza e ficou muito perto do golo mais rápido da história em cerca de quatro segundos, acertando na trave perante a colocação meio atabalhoada das mãos do número 1 do Nápoles.

Insigne, a principal unidades ofensiva do conjunto de Carlo Ancelotti a par de Milik, ainda teve um remate perigoso na área mas as grandes oportunidades pertenceram sempre aos visitados, incluindo um cabeceamento de João Mário à figura de Meret (do outro lado, também o internacional Mário Rui foi titular) e uma bola de golo de Icardi encostou para a baliza já sem guarda-redes na baliza que acabaria por ser cortada já perto da linha de baliza pelo central Koulibaly.

Mauro Icardi hit the crossbar on the kickoff against Napoli. pic.twitter.com/ow2iwYCGKX — calcio (@calcio33434746) December 26, 2018

O segundo tempo manteve as mesmas características da partida, ainda que com cada vez menos discernimento no último terço da equipa de Luciano Spalletti, antes de 15 minutos de loucos em San Siro: Koulibaly carregou em falta Politano, viu amarelo, bateu palmas ao árbitro Paolo Silvio Mazzoleni pela decisão e acabou expulso com vermelho direto (81′); Zielinski teve a chance mais flagrante do jogo após uma defesa de Handanovic mas Asamoah conseguiu cortar com a perna em cima da linha (90′); Lautaro Martínez, numa bola que cruzou a área após a trivela de Keita Baldé, rematou de primeira e fez o único golo do encontro (90+2′); e Insigne ainda foi expulso com vermelho direto também por protestos, tendo depois ficado “pegado” com Baldé (90+3′).

Lautaro, avançado de 21 anos que já é internacional pela Argentina e chegou este ano a Milão vindo do Racing, foi apenas titular em dois encontros até ao momento mas entrou na parte final do jogo grande da ronda para marcar o terceiro golo oficial esta temporada, por sinal no primeiro clássico com o Nápoles que quebrou também um jejum de 459 minutos dos nerazzurri em jogos frente a um dos concorrentes diretos na Serie A. Um golo quem contas feitas, acabou por ajudar a Juventus de Ronaldo que, apesar do empate em Bérgamo com a Atalanta, passou a ter nove pontos de avanço sobre o segundo classificado.

496 – L’Inter non segnava contro il Napoli da aprile 2016: erano quattro partite di Serie A senza gol da allora, 496 minuti senza gol. Fotofinish. — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 26, 2018

