Marcelo veta diploma sobre carreiras dos professores. Nem os dois anos serão recuperados

O Presidente da República vetou o diploma do Governo que previa a recuperação parcial do congelamento das carreiras dos professores. No texto publicado na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa explicou a devolução ao Governo do diploma dos professores com a entrada em vigor a 1 de janeiro do Orçamento do Estado que obriga o Executivo a voltar à mesa das negociações com os sindicatos. Com esta decisão do Presidente, em 2019 os professores já não contam — pelo menos, para já — com qualquer recuperação do tempo congelado, nem mesmo com os 2 anos, 9 meses e 18 dias previstos neste diploma.

O Governo já reagiu, através do gabinete do primeiro-ministro que, numa nota enviada às redações, para “lamentar o facto de os educadores e os professores dos ensinos básico e secundário não poderem ver contabilizados já a partir de 1 de janeiro de 2019 os 2 anos, 9 meses e 18 dias”. Mas António Costa também diz que aguarda que o Orçamento para 2019 entre em vigor, para “iniciar um novo processo negocial com as estruturas sindicais representativas dos educadores e dos professores dos ensinos básico e secundário”.

Na nota divulgada esta quarta-feira, o Presidente explicou que, no Orçamento para o próximo ano — que entretanto já promulgou — a “matéria constante do diploma” do Governo foi remetida para “processo negocial sindical”. Depois disso, o Governo reabriu negociações com os professores, mas novamente sem conseguir chegar a um acordo. Os professores rejeitaram sempre a proposta do Governo que pretendia recuperar apenas os 2 anos, 9 meses e 18 dias e nunca 9 anos, 9 meses e 2 dias que os sindicatos exigiam. Marcelo sublinha agora que esta negociação suplementar aberta pelo Governo foi iniciada antes de o Orçamento entrar em vigor, por isso no próximo ano terá de repetir-se.

No início de outubro, o Presidente reuniu-se com representantes dos sindicatos dos professores e, no final do encontro, Mário Nogueira, da Fenprof, revelou que pedira a Marcelo Rebelo de Sousa para vetar o decreto que o Governo apresentara na altura, para a recuperação parcial do tempo: “Solicitámos ao Presidente da República que vete este decreto-lei”.

Depois disso, quando o Parlamento votou o OE para 2019 na especialidade, o PS ficou isolado no voto contra as propostas do PSD, CDS e parte da proposta do PCP que pediam o regresso do Governo à mesa das negociações sobre a contagem do tempo congelado das carreiras especiais da função pública (onde estão incluídos os professores). Depois deste momento, o Governo voltou a chamar os sindicatos para uma negociação suplementar, mas sem conseguirem fumo branco, mais uma vez.

Assim, na quinta-feira passada o Conselho de Ministros voltou a aprovar o decreto que aprovara em outubro — mas que nunca tinha seguido para Belém, por ter atrasado ao aguardar pareceres das regiões autónomas — decidindo devolver aos docentes 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo de carreira congelado. Os professores voltavam a não ter o tempo total recuperado, como pedem desde início. Recorde-se que o Parlamento nunca aprovou a recuperação total (e foi proposta pela esquerda), já que a direita esteve sempre contra essa proposta, tendo apenas ficado ao lado da esquerda para forçar o Governo a reabrir o processo negocial.

De acordo com o site da Presidência, “o Presidente da República dirigiu hoje uma carta ao Primeiro-Ministro, do seguinte teor:

‘A Lei do Orçamento do Estado para 2019, que entra em vigor no dia 1 de janeiro, prevê, no seu artigo 17.º, que a matéria constante do presente diploma seja objeto de processo negocial sindical. Assim sendo, e porque anteriores passos negociais foram dados antes da aludida entrada em vigor, remeto, sem promulgação, nos termos do artigo 136.º, n.º 4 da Constituição, o diploma do Governo que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente, para que seja dado efetivo cumprimento ao disposto no citado artigo 17.º, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2019’”.

