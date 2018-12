Precários em Portugal continuam a aumentar e já são 950 mil

O número de pessoas empregadas cresceu no último ano, ainda assim os números divulgados pela Segurança Social relevam que o crescimento se deveu à custa do trabalho precário. Em Portugal, há cerca de 950 mil trabalhadores com vínculo contratual não duradouro, avança o Correio da Manhã.

Até ao final de 2017, os números indicam que existem 950 mil trabalhadores precários no país a trabalhar por outrem, sendo que 71.190 têm contrato a termo certo e pouco mais de 19 mil a termo incerto.

As estatísticas referem ainda que só no ano passado foram contratas cerca de 125 mil pessoas para o setor privado, mais de 90 mil delas com contratos com vínculo não duradouro.

Em Portugal, há 2,7 milhões de pessoas a trabalharem por conta de outrem, sendo que 1,8 milhões têm contratos sem termo, o que representa cerca de 65% do total.

No que toca a salários, os homens continuam a ganhar mais do que as mulheres. O sexo masculino ganha, em média, 1236,85€, enquanto que o sexo feminino leva 1011,02€ ao final de cada mês. São cerca de 226 euros mensais de diferença. Há ainda mais mulheres a trabalharem a tempo parcial, cerca de 141.192, ao passo que os homens rondam os 65 mil.

A região norte lidera no que toca ao número de grandes empresas. Em Portugal, a Segurana Social contabiliza 255 mil empresas privadas, das quais apenas 997 são consideradas grandes empresas, já que empregam mais de 250 trabalhadores. A maioria emprega cerca de 9 trabalhadores.

