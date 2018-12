Quem é Collman, a menina que Trump questionou por (ainda) acreditar no Pai Natal?

Donald Trump e a primeira dama Melania Trump disponibilizaram algum do seu tempo na véspera de Natal para atender chamadas de crianças. Numa das conversas telefónicas, o presidente norte-americano perguntou a uma menina de sete anos se ainda acreditava no Pai Natal — e estranhou quando ela disse que “sim”. Comentou mesmo que é pouco comum uma criança daquela idade ainda acreditar em tal figura.

A criança, sabe-se agora, é uma menina que, fiel à sua convicção, deixou leite com chocolate e bolachas ao Pai Natal, como fez em todos os anos anteriores, conta o jornal britânico The Guardian. Numa breve entrevista, Collman Lloyd revela mesmo que não percebeu quando Trump considerou “incomum” que mantivesse essa crença numa das figuras míticas mais populares desta época. E acabou por lhe responder afirmativamente, mesmo não tendo compreendido inteiramente o comentário do presidente.

Alguns excertos das conversas telefónicas do presidente e da primeira-dama com os miúdos já tinham sido revelados. Mas, nesta conversa em particular, só se ouviram as perguntas e comentários de Donald Trump — faltava ouvir o outro lado destes telefonemas e saber detalhes desses bastidores.

A conversa do presidente com a menina Collman aconteceu segunda-feira à noite, por volta das 18:30 locais, enquanto a menina estava na cozinha. Não durou mais do que seis minutos entre o tempo em que a menina se inscreveu até estar a falar com o presidente. Depois de o presidente lhe desejar votos de “bons momentos” com a família, Trump atirou-lhe a pergunta: “ainda acreditas no Pai Natal? Porque, aos sete anos de idade, isso já não é comum”, disse Trump.

A resposta da criança foi imediata. “Sim, senhor. Com sete anos é frequente, certo?”, rematou a criança. Mais tarde a criança viria a admitir que não percebera bem o vocabulário utilizado pelo presidente.

No final do telefonema, a menina ficou sem saber do paradeiro do Pai Natal, ainda assim gostou de falar com o presidente.

Eu estava em choque. Não queria acreditar. Ainda preciso de pensar como foi verdade”, conta a criança, ainda nervosa, ao jornal local Post and Courier.

Inicialmente pensava-se que Collman era um menino, mas a família da menina postou um vídeo no YouTube da conversa que foi posteriormente divulgado pelo jornal local Post and Courier. Collman tem ainda uma irmã de dez anos e um irmão de cinco.

Questionada pelo mesmo jornal local sobre que pergunta faria ao presidente se tivesse oportunidade de falar novamente com ele, a menina respondeu que gostaria de fazer-lhe algumas perguntas sobre a família. “Muitas pessoas sabem desta pergunta. Eu gostava de lhe perguntar se tem crianças, já que nunca ouvi falar ou vi nenhuma delas”, disse a criança de sete anos.

Na segunda-feira à noite a menina tinha-se inscrito no programa “Santa Tracker” desenvolvido pelo Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial (NORAD) e que servia para os mais pequenos fazerem perguntas sobre o sistema de geolocalização do Pai Natal.

