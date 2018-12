Sismo de magnitude 4.8 abala Itália

Um sismo de magnitude 4.8 na escala de Ritcher abalou esta quarta-feira a zona de Catânia, junto ao Monte Etna e com epicentro de 1 km de profundidade em Viagrande e em Trecastagn, em Itália. Até ao momento, há registo de dez feridos ligeiros, avança o jornal italiano La Reppublica e a agência noticiosa ANSA.

O sismo ocorreu às 3h19 locais (menos uma hora em Portugal Continental) a localidade de Fleri e Zafferana Etnea são consideradas as zonas mais afetadas. Várias pessoas saíram à rua com medo das possíveis consequências do abalo. As pessoas que ficaram feridas sofreram pequenas escoriações devido à queda de objetos.

O presidente da câmara de Catânia, Claudio Sammartino, já fez um balanço provisório dos estragos, após a queda o desabamento de alguns muros e casas. O autarca abriu escolas e ginásios municipais para acomodar pessoas que não podem ou não querem voltar para as suas casas. A assistência foi delegada à Cruz Vermelha e o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, está a deslocar-se da Sicília para Catânia para avaliar os danos causados.

Dos principais estragos apontados, a imprensa italiana destaca o troço da auto-estrada A18, que liga Catânia a Messina, e que está cortado devido a estragos no asfalto e a fachada principal da igreja de Santa Maria del Carmelo em Bongiardo. Em Fleri, um prédio desabou e duas pessoas tiveram que ser retiradas dos escombros com alguns ferimentos ligeiros. No local, estiveram polícias e bombeiros e a estrada esteve cortada.

De acordo com as autoridades italianas, o terramoto casou vários estragos em edifícios. Nas redes sociais já circulam imagens dos destroços.

O sismo acontece dois dias após a erupção do vulcão Etna, o maior na Europa, que se mantém ativo desde então e já provocou 11 tremores desde terça-feira. Apesar de alguns voos terem sido condicionados temporariamente, a intensa atividade sísmica do vulcão não está neste momento a ter grande impacto na atividade do aeroporto internacional de Catânia, que está totalmente operacional, noticia o jornal italiano.

(em atualização)

