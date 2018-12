Sugestões de sítios onde passar as 12 badaladas

Com um novo ano, vem a oportunidade de definir novos objetivos e deixar para trás os momentos menos bons. E esta é também a noite para celebrar, juntar a família, os amigos e agradecer por tudo o que de bom 2018 lhe deu. As boas notícias é que as previsões apontam para uma passagem de ano fria, mas sem chuva, pelo que se quer passar a última noite do ano fora de casa, há muitos locais para o fazer.

Reunimos algumas sugestões para quem quer entrar com o pé direito em 2019 ao ar livre ou em algumas das melhores festas de Portugal.

Terreiro do Paço, Lisboa

O maior palco de celebração lisboeta vai receber música e fogo de artifício como já vem sendo habitual. Este ano a festa abre com Daniel Pereira Cristo, Tatanka, João Só e Ana Bacalhau, às 22h. Depois da meia noite e do espetáculo piromusical, Richie Campbell, Dengaz, Mishlawi, Plutónio e Dj Dadda dão as honras ao novo ano.

Onde: Terreiro do Paço, Lisboa

Preço: Entrada gratuita

Time Out Market

Se quer comer as doze passas a dançar, o Estúdio Time Out vai ter a festa It’s a GroovyCelebration, com um cartaz de luxo: Da Chick, Bandido$, Bill Onair, Antoine Gilleron, Radio Cacheu e Jeff Lennon. Para bater o pé até de manhã.

Onde: Time Out Market, Lisboa

Preço: 20€

Convento do Beato

Já lhe chamam a mais glamourosa passagem de ano de Lisboa e depois de seis edições esgotadas, o Le Reveillon do Convento do Beato organizou outra grande festa para este ano. Pode ter o pacote completo com jantar ou aparecer só mais tarde para a festa que vai ter música dos anos 80, 90 e 2000.

Onde: Convento do Beato, Lisboa

Preço: 140€ (com jantar) ou 40€ (só festa) ou 45€ (venda à porta)

Royal Palace

Uma festa exclusiva num palácio com uma vista privilegiada sobre Lisboa atraiu, no ano passado, turistas de mais de 20 países. Este ano o ambiente vai ser novamente de luxo e promete uma contagem decrescente mágica. Pode ir antes para jantar ou apanhar apenas o comboio da festa.

Onde: Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII

Preço: 110€ (com jantar) ou 25€ (elas) e 30€ (eles) só para a festa

Largo de Cacilhas

Na margem sul do Tejo, uma das maiores festas do país faz-se com muita luz, música e, claro, não pode faltar o clássico fogo de artifício. Este ano os Rock em Stock começam a tocar às 22h30 e depois da meia-noite, Anselmo Ralph começa o ano em pleno.

Onde: Largo de Cacilhas, Almada

Preço: Entrada gratuita

Avenida dos Aliados

Para correr a cidade, a festa centra-se na grande avenida da Invicta com fogo de artifício e muita música ao vivo para animar miúdos e graúdos. A festa vai abrir com o DJ set de Alberto Rocha & Francisco Moreira, às 22h, e Pedro Abrunhosa & Comité Caviar conduzem a música ao som das doze badaladas e do espetáculo de fogo de artifício.

Onde: Avenida dos Aliados

Preço: Entrada gratuita

Alfândega do Porto

A maior festa do Porto – o Porto Réveillon – chega este ano com o Rio Douro como pano de fundo. Depois do sucesso das edições anteriores, esta festa junta momentos mágicos, diversão e glamour para receber público de diversas idades. Pode jantar ou ir mais tarde para entrar no novo ano a dançar ao som dos melhores Djs.

Onde: Alfândega do Porto

Preço: 150€ (para jantar, grupos de 10 pessoas, reservas até 28 de Dezembro) ou para a festa: 30€ (até 28 de Dezembro), 35€ (até 31 de dezembro) ou 40€ (à porta)

Praia dos Pescadores

Se vai rumar a sul para celebrar a entrada no novo ano, a grande festa faz-se em Albufeira e costuma juntar mais de 100 mil pessoas para ver os concertos e o grande fogo de artifício de passagem de ano. Às 21h30, Fernando Daniel começa a festa, às 23h, é a vez de Wilson Honrado e, depois da meia noite, os HMB entram no novo ano para colocar toda a gente a cantar.

Onde: Praia dos Pescadores, Albufeira

Preço: Entrada gratuita

Noutras zonas do país

A festa vai ser grande em todo o país e há música para todos os gostos a animar as principais zonas das cidades. Os Amor Eletro vão estar em Lagos, Axé Brasil em Portimão, Virgul e Mastiksoul em Braga, Tiago Nacarato e Orquestra Social em Espinho, João Pedro Pais e DAMA na Guarda, Miguel Araújo em Santarém…

Junte a família e os amigos, e celebre a entrada em 2019 com o pé direito, mas, acima de tudo, rodeado de amor.

