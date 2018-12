Força Aérea. Helicóptero de busca e salvamento parado há ano e meio por falta de verba

Um dos helicópteros da Força Aérea usado nas operações de busca e salvamento está parado há cerca de ano e meio por falta de pagamento à empresa responsável pela manutenção e reparação das aeronaves. Segundo avança o Diário de Notícias, o custo da reparação estava orçamentado em seis milhões de euros mas quando o Estado não libertou as verbas necessárias para o pagamento de uma tranche, o fabricante parou os trabalhos.

Trata-se de um EH-101 com o número de cauda 19612 que, segundo disse o porta-voz da Força Aérea, o tenente-coronel Manuel Costa, ao DN, “continua parado porque o processo de reparação ainda não está concluído”. Outra fonte acrescentou que a aeronave já está parada há cerca de ano e meio porque o Ministério das Finanças não libertou as verbas necessárias para a Força Aérea fazer face às despesas da avaria — orçamentadas em seis milhões de euros.

Os trabalhos de reparação terão começado à confiança, mas quando falhou uma tranche do pagamento, a EH Industries, agora chamada de Leonardo Helicopters, (fabricante dos EH-101) interrompeu-os. O Ministério da Defesa remeteu para a Defloc (empresa participada pelo Estado) esclarecimentos sobre o caso específico do helicóptero parado há ano e meio, mas o DN não conseguiu contactar a empresa. Noutra altura, contudo, a Defloc já tinha dito que “a atual Lei de Programação Militar” e a proposta da sua revisão “contemplavam verbas” para aqueles contratos de manutenção.

Como o Observador tinha noticiado no ano passado, o problema é maior porque só o fabricante dos EH-101 pode assegurar a manutenção daqueles 12 aparelhos, e o contrato de manutenção caduca precisamente no final deste ano. Sem esse contrato de manutenção, as aeronaves ficam impedidas de voar por não terem as devidas inspeções.

Comprados em 2001, os primeiros helicópteros EH-101 começaram a chegar a Portugal em junho de 2004. Pouco tempo depois, o Ministério da Defesa viu-se de mãos atadas porque o contrato inicial não garantia todas as necessidades de manutenção. Sem meios próprios para assegurar a manutenção das aeronaves a longo prazo, a Defloc — Locação de Equipamentos de Defesa, SA, “uma sociedade instrumental para a concretização de um único contrato”, o dos EH-101 — voltou-se para o fabricante, a Leonardo Helicopters, para negociar um contrato que garantisse a operacionalidade dos 12 aparelhos. A Força Aérea já tinha manifestado interesse em assumir essa responsabilidade, mas foi excluída automaticamente por não estar credenciada para o efeito.

Agora, segundo o Diário de Notícias, com o contrato de manutenção dos helicópteros EH-101 a terminar no final deste ano, a ausência de um novo acordo está a gerar grande preocupação entre responsáveis civis e militares. O ministro da Defesa, no entanto, garante que o contrato atual vai ser estendido até haver um novo. “Para garantir a continuidade da operação” dos EH-101 “está atualmente a decorrer um processo para a extensão do atual contrato até que o novo entre em vigor. O novo contrato será negociado durante o ano de 2019, sendo, à semelhança do anterior, um contrato plurianual”, disse ao DN o gabinete do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

