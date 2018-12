Homem está a atravessar o Atlântico dentro de uma cápsula

Um homem francês de 71 anos está a navegar dentro de um barril cor de laranja e espera atravessar o oceano Atlântico em três meses. Jean-Jacques Savin partiu esta quarta-feira das Ilhas Canárias, na costa ocidental africana, a bordo de um barril cor de laranja e tenciona chegar às Caraíbas no final de março. Os únicos impulsionadores do barril são as correntes marítimas, por isso viaja a apenas dois ou três quilómetros por hora.

En direct du Tonneau, message de Jean Jacques :Bonjour à tous et à toutes !Aujourd'hui tout va bienPosition avec coordonnées GPS : ll=27.54615,-18.23749. Posted by TESA : Traversée de l'Atlantique en Tonneau on Thursday, December 27, 2018

Jean-Jacques Savin era um militar paraquedista e adaptou um barril com uma janela, uma pequena cozinha, uma cama e um espaço de armazenamento para viajar oceano fora desde a costa africana até ao continente americano. A aventura está a ser financiada através de parcerias e de uma campanha de crowdfunding. Enquanto o septuagenário flutua, em terra uma equipa publica atualizações sobre ele no Facebook.

Numa entrevista dada à Associated Press antes de a viagem começar, Jean-Jacques Savin explicou que preparou uma garrafa de vinho branco Sauternes e uma embalagem de foie grois para celebrar a noite da passagem de ano. Além disso, como o aventureiro faz 72 anos em janeiro — quando ainda está em viagem –, Jean-Jacques Savin também guardou uma garrafa de vinho tinto Saint-Émilion para o dia de aniversário.

À medida que a viagem avança, o barril de Jean-Jacques Savin vai deixando marcadores na água para as autoridades saberem onde ele está. Além disso, o percurso está a ser monitorizado através de uma página da Internet chamada “Find Me Spot”. De resto, a página de Facebook da aventura também indica que a viagem está a correr “muito, muito bem”. A última vez que Jean-Jacques Savin deu novidades estava nas coordenadas GPS =27.54615,-18.23749 e tinha enviado uma fotografia com a mensagem: “Bom dia a todos e a todas! Hoje está tudo bem!”.

Ninguém sabe ao certo onde é que Jean-Jacques Savin vai atracar quando chegar às Américas. O francês aposta em Barbados, mas também admite: “Gostava muito de chegar a uma ilha francesa, como Martinica ou Guadalupe. Seria mais simples em termos burocráticos e mais fácil para levar o barril de volta”.

