Nomes e fotografias de 44 jornalistas que trabalham para a BBC na Rússia tornados públicos

A primeira divulgação foi feita pelo The Times. No domingo passado, 23 de dezembro, o jornal britânico divulgou os nomes e fotografias de oito jornalistas que trabalham para a agência de notícias estatal russa Sputnik no Reino Unido, a partir dos seus escritórios em Edimburgo, associando-os a estratégias de desinformação e promoção do país em solo britânico. A reação foi de indignação: num artigo publicado pela RT (antiga Russia Today), outra cadeia estatal do país, os repórteres visados afirmaram-se chocados, falando de um “sentimento anti-russo que prevalece nos jornais do Reino Unido” e de uma “agenda anti-Rússia perpetuada pelo governo britânico”. A RT disse mesmo que o artigo colocava os jornalistas “em perigo”. Agora, começou a circular na internet uma lista com nomes e fotografias de 44 jornalistas que trabalham para a BBC na Rússia.

A lista de jornalistas que trabalham para a BBC em solo russo terá sido publicada inicialmente num grupo formado na rede social russa VKontakte, cujo nome em português significa algo como “Para a mãe Rússia”. Neste grupo, alguns utilizadores russos terão atacado o primeiro artigo do The Times, sugerindo tratar-se de uma resposta à divulgação da lista de jornalistas da Sputnik no Reino Unido. Mais tarde, a lista com detalhes sobre repórteres da BBC terá sido atualizada e partilhada com fotografias (retiradas das redes sociais e de outras fontes públicas) num site de extrema-direita que veicula notícias sobre a Rússia, segundo o The Guardian. Os dados dos jornalistas da BBC propagaram-se também na plataforma Pikabu, uma espécie de Reddit russo.

Um porta-voz da BBC, ouvido pelo The Guardian, afirmou: “A BBC tem regras de conduta editoriais rigorosas e não publicou pormenores sobre jornalistas de outras organizações mediáticas por não haver motivos ou justificações editoriais para o fazer. Estamos desapontados pela publicação injustificada de detalhes [pessoais] relativos à nossa equipa em Moscovo”.

A autoria da divulgação da lista com nome e fotografias dos jornalistas da BBC (e antecedente pesquisa) é ainda desconhecida, mas a informação “parece ter vindo de documentação oficial”, refere o The Guardian, acrescentando que “a lista inclui apenas jornalistas da BBC credenciados pelo governo russo”, estando os repórteres “identificados pelos seus nomes legais, o que em alguns casos diverge dos seus nomes profissionais, isto é, aqueles com que assinam os textos publicados na BBC. A maioria dos jornalistas da BBC em solo russo tem cidadania russa, tendo sido contratada localmente para trabalhar para a cadeia britânica.

Ofcom found RT had broken UK broadcast rules.

So Russia announced an investigation into the BBC.

The Times published the names and photos of Sputnik journalists in Edinburgh.

So now Russia has leaked the names and photos of BBC journalists in Russia.https://t.co/x4xK8OhbmF — Jim Waterson (@jimwaterson) December 27, 2018

A publicação da lista de jornalistas da BBC na Rússia acontece num momento de tensão entre os media russos e britânicos, devido à censura da estação estatal russa RT em solo britânico, pelo regulador do Reino Unido — por alegadas falhas no cumprimento de critérios de imparcialidade e rigor informativo — e pela abertura de uma investigação russa às operações da BBC no país de Putin. Esta investigação vai averiguar aquilo que um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou ser uma cobertura “enviesada” e “injusta” de acontecimentos ocorridos na Rússia e na Síria.

