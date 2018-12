Porsche Taycan mantém versão Turbo. Mas sem turbo

A chegada dos veículos eléctricos veio baralhar as coisas, até no que respeita às denominações dos modelos. Muitos fabricantes estavam habituados a apelidar as diferentes versões com base na capacidade, potência ou arquitectura das suas motorizações, e daí que surgissem os 2.0 Turbo e os 3.0 V6 Biturbo. Ora esta forma de denominar os modelos foi ultrapassada pela tecnologia, pois os eléctricos não têm 2 nem 3 litros, muito menos possuem 4 cilindros em linha ou 6 em V e, decididamente, não recorrem a um turbocompressor, e muito menos a dois.

É claro que vão continuar a existir distintas versões de automóveis eléctricos e, muito provavelmente, mais do que até aqui. Isto porque se os motores a combustão se diferenciavam pela arquitectura, o que implicava alterações na potência, os eléctricos vão oferecer diferentes níveis de potência em paralelo com mais ou menos capacidade de bateria.

Vem isto a propósito da Porsche ter revelado recentemente à The Drive que o futuro Taycan eléctrico vai ser disponibilizado em quatro versões, respeitando na íntegra as actuais denominação mais habituais da marca alemã, utilizadas por exemplo no 911. Mais precisamente, o primeiro eléctrico da casa vai ser proposto como Taycan, na versão mais simples, menos potente e com menos bateria, a que se segue o Taycan S, para depois as versões mais possantes e dispendiosas se apelidarem de Taycan 4S e Taycan Turbo.

It appears the performance version of the Porsche Taycan EV will be branded “Turbo”.

Because ICE nomenclature is how one converts customers to EV.

???? pic.twitter.com/R181DyaAYu

— Alex Roy (@AlexRoy144) December 26, 2018