15 ideias de maquilhagem para a passagem de ano

A noite da passagem de ano tem muitos significados. É o encerrar de um capítulo e o começo de um ano novinho em folha cheio de oportunidades. São 365 páginas em branco à espera de serem preenchidas. É o subir a uma cadeira, é a nota fechada na mão, é o comer 12 passas e tentar não esquecer nenhum dos 12 desejos de saúde, amor e dinheiro, etc. É o saltar para o chão com o pé direito, é o bater panelas à janela ou ver o fogo de artifício com um copo de espumante e a expetativa de tudo o que virá. E como é que tudo começa? Com uma maquilhagem arrojada, um vestido brilhante e o estado de espírito de quem vai conquistar o mundo.

Se passou a semana toda de pijama a recuperar do Natal, a ver séries, a procrastinar contra o frio e está sem ideias do que inventar para o seu look de passagem de ano, reunimos algumas sugestões para qualquer que seja o seu plano de festa. Alguém um dia disse que a forma como passamos a meia-noite é um reflexo do ano que vamos ter. Então que seja uma meia-noite brilhante, ousada e perfeita. É a única noite do ano em que vale tudo. Dos brilhos mais espalhafatosos às cores mais aparatosas.

Na fotogaleria, reunimos algumas inspirações de maquilhagem para celebrar a entrada em 2019 com pompa e circunstância.

