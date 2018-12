420 km/h num Bugatti Chiron igual ao de Ronaldo

O Chiron, produzido em Fran√ßa pela Bugatti, √© um superdesportivo soberbo. N√£o s√≥ √© potente, com os seus 1.500 cv, como √© um invej√°vel cocktail tecnol√≥gico, sendo o mais sofisticado dos superdesportivos do momento. Por um lado, devido √† impon√™ncia do seu motor com 8 litros de capacidade e 16 cilindros, distribu√≠dos em W, soprado por quatro turbocompressores. Por outro, al√©m de extremamente possante, o Chiron ‚Äď como o Veyron antes dele ‚Äď recorre √† trac√ß√£o integral, com a marca francesa do Grupo Volkswagen a concluir que pedir a cada pneu para colocar no asfalto 375 cv √© um esfor√ßo muito inferior a cada roda motriz ter de lidar com 750 cv, como aconteceria caso recorresse apenas √† trac√ß√£o traseira. A caixa √© obviamente autom√°tica de dupla embraiagem, para ser r√°pida e evitar falhas no manuseamento que a poderiam destruir em segundos.

Com tal potência, o Chiron é capaz de atingir 100 km/h em somente 2,5 segundos, para depois passar pelos 200 km/h em 6,5s e pelos 300 km/h em 13,6s, continuando alegremente até entrar em funcionamento o limitador de velocidade electrónico que impede o Bugatti de ultrapassar 420 km/h. Exactamente, pois sem esta limitação, imposta pelos pneus produzidos especificamente pela Michelin e homologados apenas até 420 km/h (o fabricante vai surgir em breve com novos pneus capazes de atingir 500 km/h), o Chiron continuaria até aos 483 km/h, isto segundo o CEO da marca, Stephan Winkelmann.

Agora descontraia, sente-se confortavelmente e partilhe as sensa√ß√Ķes de que Ronaldo pode usufruir todos os dias, isto caso visite uma pista com o comprimento suficiente para que o superdesportivo, com alguma facilidade, atinja 261 milhas/hora, ou seja, os 420 km/h:

Recomendador: descubra o seu carro ideal

N√£o percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma m√£o-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler