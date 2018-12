Aproveite as férias escolares para ir às compras com os mais pequenos

Em plena época de férias escolares, é preciso reorganizar as agendas para encaixar os programas com os mais pequenos. E se aproveitasse estes dias para ir às compras com os seus filhos? Afinal, esta também pode ser uma opção bem animada. Basta escolher o lugar certo e contemplar alguns intervalos entre as compras onde eles se possam distrair e divertir. Um centro ao ar livre, com espaços verdes, uma paragem no parque lúdico um almoço em família com direito a uma sobremesa gulosa ou um lanche a meio da tarde numa esplanada inspiradora são sempre boas sugestões.

Ao mesmo tempo, pode aproveitar para comprar as peças de roupa que estão em falta no guarda-roupa dos mais pequenos, enquanto tenta encontrar a toilette perfeita para a noite de final de ano, desfrutando dos descontos especiais da época de saldos que começou agora.

Um outlet à prova de crianças

O Freeport Lisboa Fashion Outlet, a poucos quilómetros de Lisboa, foi recentemente remodelado e está irreconhecível.

Descontos até 80% A época de saldos já começou no dia 26 de dezembro no Freeport Lisboa Fashion Outlet, com descontos que podem ir até 80% em marcas premium. Carolina Herrera, Calvin Klein, Lacoste, Hugo Boss, New Balance, Furla, são algumas das mais de 150 marcas disponíveis neste outlet. No segmento infantil, Knot, Chicco e Pili Carrera são as mais recentes insígnias que farão a delícia dos miúdos e graúdos.

Várias zonas de jardins, com esplanadas, calçada à Portuguesa e uma paleta de cores, mais clara, leve e uniforme que transforma este espaço num local onde há mais além das compras.

Encontra vários espaços, que foram especialmente pensados para os mais pequenos, e que mais do que simplificar experiência de compras em família, tornam-na verdadeiramente agradável. É o caso da Praça Central, concebida para desafiar o corpo e a mente dos mais novos e que é ao mesmo tempo uma obra de design.

O pior vai ser conseguir tirá-los de lá. Mas não se preocupe: quando a fome aperta, não há barriga que resista às várias iguarias que podem ser degustadas na reformulada Praça da Restauração, agora mais moderna e acolhedora, com uma atmosfera trendy e cool.

A Praça dos Sabores tem cinco novos restaurantes, com diferentes propostas desde massas e pizzas, hambúrgueres tradicionais, tapas, especialidades bem portuguesas… para todos os gostos.

Um assistente à medida das suas necessidades

Os miúdos já brincaram, já comeram, mas ainda lhe falta umas compras — e, na realidade, eles ainda não querem ir para casa. No Freeport Lisboa Fashion Outlet, pode aproveitar os espaços verdes para mais uma brincadeira ao ar livre antes de outro périplo pelas lojas.

E não se preocupe com as malas e mochilas que fazem parte da rotina dos pais de filhos pequenos: o centro dispõe do serviço de bengaleiro onde pode deixar tudo o que não precisa para o momento e desfrutar da sua visita com todo o conforto. O benjamim da família não aguentou tamanha diversão e já não consegue dar nem mais um passo, mas decidiu não levar o carrinho dele para ter mais espaço para os sacos na bagageira? O Freeport Lisboa Fashion Outlet dá uma ajuda, emprestando-lhe um.

E se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, o Espaço de Informações do Freeport conta uma equipa especializada e dedicada em proporcionar um acolhimento de excelência.

Parece fácil passear em família, fazer compras e aproveitar as férias dos miúdos? É mesmo!

