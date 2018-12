Descarrilamento de elétrico em Lisboa “ocorreu por erro humano”. Guarda-freio não respeitou a sinalização

A Comissão de Análise a Incidentes e Acidentes Graves (CIAG) que esteve a investigar o acidente com o elétrico da Carris, que descarrilou este mês, na zona da Lapa, em Lisboa, e provocou 28 feridos ligeiros, concluiu que o descarrilamento “ocorreu por erro humano”, informou a Carris em comunicado. O guarda-freio não respeitou a “sinalização específica existente na Rua de S.Domingos à Lapa” e não acionou corretamente os sistemas de frenagem do elétrico.

A Comissão de Inquérito concluiu que o acidente ocorreu por erro humano, não tendo o guarda-freio respeitado a sinalização específica existente na Rua S. Domingos à Lapa”, lê-se no comunicado.

O motorista do elétrico foi submetido a testes no local e no dia do acidente para despiste de álcool e estupefacientes no sangue, que deram negativos, confirmou quer fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) quer a porta-voz da Carris, Inês Andrade. “Todos os habituais testes de despiste de álcool e drogas foram efetuados pelas autoridades no local, com resultado negativo”, informou a porta-voz ao Observador.

A comissão nega que o acidente tenha sido provocado por “anomalias no veículo, tendo-se provado que os respetivos sistemas de frenagem estavam em perfeitas condições de funcionamento”. Da investigação foi ainda possível afastar a hipótese de que o acidente esteja relacionado com condições da linha e da via férrea. “Todas as medições realizadas comprovam que o seu estado se encontra dentro dos limites definidos de segurança”, pode ler-se no comunicado.

O acidente não pode ser justificado por anomalias no veículo, tendo-se provado que os respetivos sistemas de frenagem estavam em perfeitas condições de funcionamento“, lê-se na nota.

Segundo apurou o Observador, a Junta de Freguesia da Estrela ainda não teve conhecimento dos resultados deste inquérito. O relatório resultou de uma “análise pormenorizada às condições da via, da linha aérea e do veículo” e de vários “depoimentos dos intervenientes e testemunhas”. Paralelamente, decorre um inquérito da investigação criminal de divisão de trânsito da PSP que ainda não está concluído, revelou fonte policial ao Observador.

O descarrilamento de um elétrico na zona da Lapa, em Lisboa, fez 28 feridos ligeiros: cinco americanos, um chinês, um filipino, um guineense e os restantes portugueses. Entre os feridos estavam duas crianças, uma delas um bebé. O elétrico 25E descarrilou no cruzamento da Rua São Domingos à Lapa com a Rua Garcia de Orta, em Lisboa.

Segundo relatos de testemunhas no local, seguiria a grande velocidade, quase cheio, quando saiu dos carris, virou-se e embateu na esquina de um prédio ficando quase desfeito. “Vi que ele [o guarda-freio] estava em pânico, que teve um problema. Notei que ele estava numa situação de nervos e não conseguiu controlar o elétrico”, disse uma das testemunhas à SIC Notícias.

Continuar a ler