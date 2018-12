O retomar quase natural de um período de retoma que ainda não acabou (a crónica do Desp. Aves-Benfica)

Desde que esteve na porta de saída e nas seis vitórias consecutivas que se seguiram, Rui Vitória repetiu várias vezes a mesma ideia: o Benfica precisava de um “período de retoma” que seria feito da forma que estava a acontecer, com vitórias magras, exibições sofríveis, resultados eficientes. O discurso esteve ausente — pela primeira vez em três semanas — no domingo passado, quando os encarnados receberam e golearam o Sp. Braga, beneficiaram da derrota do Sporting em Guimarães e subiram ao segundo lugar do Campeonato. No final do jogo, Rui Vitória falou na “alma à Benfica”, na “alma tremenda” e na necessidade de “saborear a vitória”. De retoma, nada.

Sem “euforias”, como o treinador encarnado fez questão de sublinhar, na antevisão, o Benfica visitava esta sexta-feira o Desp. Aves, no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga. As contas do Grupo A eram simples de fazer: Paços de Ferreira e Rio Ave limitavam-se a cumprir calendário, os avenses precisavam de ganhar ao Benfica para passar à final four e aos encarnados bastava empatar para carimbar a passagem à fase seguinte. Rui Vitória resistiu à chamada revolução e fez apenas três alterações à equipa que no domingo marcou seis golos ao Sp. Braga. Entraram Svilar, Yuri Ribeiro e Seferovic no onze; saíram Vlachodimos, Grimaldo e Jonas. Destaque ainda para o regresso de Salvio aos convocados, depois de oito jogos de ausência (trocado por miúdos, dois meses) devido a lesão. Do lado do Desp. Aves, José Mota promovia Beunardeau, Jorge Fellipe, Falcão e Derley à titularidade.

Os avenses estão atualmente na zona de despromoção do Campeonato mas continuam em competição tanto na Taça de Portugal (onde são os detentores do título) como na Taça da Liga. A equipa de José Mota tem uma particularidade assinalável: quer esteja a perder, a empatar ou a ganhar, joga quase sempre da mesma forma. Com a mesma pressão média-alta, os blocos moderadamente subidos, os extremos totalmente imbuídos na movimentação ofensiva e uma defesa coesa. A qualidade individual, porém, não é suficiente para permitir ao Desp. Aves disputar os jogos da forma que quereria; contudo, os avenses são das poucas equipas da segunda metade da tabela portuguesa que renunciam ao autocarro à frente da baliza e esquematizam o jogo consoante o adversário — mérito, claro está, para José Mota.

Ficha de jogo Desp. Aves-Benfica, 1-1 3.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Desp. Aves: Beunardeau, Rodrigo, Ponck, Jorge Felipe, Vítor Costa, Falcão, Rúben Oliveira (Fariña, 71′), Vítor Gomes (Elhouni, 83′), Baldé, Derley, Amilton (Nildo, 75′) Suplentes não utilizados: Han, Defendi, Nélson Lenho, Bruno Treinador: José Mota Benfica: Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Yuri Ribeiro, Fejsa, Pizzi (Alfa Semedo, 90+1′), Gedson, Zivkovic, Cervi (Jonas, 58′), Seferovic (Salvio, 85′) Suplentes não utilizados: Varela, Corchia, Krovinovic, João Félix Treinador: Rui Vitória Golos: Baldé (49′), Seferovic (70′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Vítor Gomes (30′), Gedson Fernandes (37′), Falcão (45′), Jorge Fellipe (58′), Yuri Ribeiro (75′), Zivkovic (80′), Fariña (87′)

O jogo manteve-se algo morno durante toda a primeira parte, com períodos de maior ascendente para as duas equipas. Sempre muito dividida a meio-campo e com pouca exploração do último terço do relvado, a disputa da bola não deixava nada a desejar e era agressiva e aguerrida, naquele que foi talvez o único ponto forte do primeiro tempo. Amilton e Baldé, os dois extremos do Desp. Aves, atacam bem e correspondem ainda melhor às necessidades de Derley e Rúben Oliveira no eixo do ataque, mas falham na recuperação defensiva e deixaram, em várias ocasiões, Cervi e Zivkovic avançar a seu bel prazer. Do outro lado, o sérvio foi o principal impulsionador de uma equipa que teve sempre Seferovic muito perdido, Pizzi pouco inspirado e Gedson a remar contra a maré, claramente com saudades de ter Grimaldo nas costas.

À exceção de um cabeceamento de Yuri Ribeiro e de um lance de Amilton que o extremo poderia ter resolvido melhor (Derley e Rúben Oliveira estavam na área à espera do passe), a primeira parte do último encontro do Grupo A da Taça da Liga jogou-se sem balizas. No início da segunda parte, sabia-se que das duas uma: ou o Benfica se mantinha quase infalível defensivamente, para não sofrer golos, ou acelerava um pouco, para marcar e descansar. Menos de cinco minutos do segundo tempo e já se sabia qual era a opção tornada realidade.

Os encarnados reentraram no jogo como dele tinham saído, a deixar o Desp. Aves fazer o seu jogo e a adormecer com ele sem que os avenses estivessem sonâmbulos. Aos 49 minutos, quando Rui Vitória ainda nem sabia que indicações dar, porque tudo parecia uma versão 2.0 lado mau da primeira parte, Rodrigo Alves ganhou uma bola no meio-campo defensivo, combinou e recebeu mais à frente, descobriu a profundidade no corredor direito e cruzou certinho para Baldé, que foi mais forte do que todos os homens do Benfica presentes na área e bateu Svilar. Sem estarem cumpridos 50 minutos, o Desp. Aves estava a ganhar e estava na final four da Taça da Liga.

???????? Mama Baldé chega ao 5º golo em 2018/2019 O extremo do Aves marcou em 5 dos últimos 6 jogos ???? pic.twitter.com/7ZTa8lhyw7 — playmakerstats (@playmaker_PT) December 28, 2018

O Benfica pouco reagiu. À fragilidade defensiva — que, apesar da goleada, já tinha ficado bastante visível no passado domingo –, os encarnados aliavam a falta de ideias no ataque, muito por culpa de desinspiração de Pizzi, do isolamento de Seferovic e do ímpeto inconsequente de Cervi e Zivkovic. Rui Vitória pôs Jonas, Krovinovic e Salvio a aquecer e acabou por escolher o decisivo brasileiro para inaugurar as substituições — tirando de campo Franco Cervi, um dos melhores dos encarnados, para deixar Pizzi, que pouco ou nada estava a acrescentar. Jonas entrou e depressa cumpriu a ligação entre o ataque e o meio-campo, algo que Seferovic raramente tinha conseguido ao longo da partida. O Desp. Aves caiu de rendimento e não soube recuperar da fadiga de Rúben Oliveira e de Vítor Gomes, dois dos motores da equipa, assim como da falta de capacidade que Baldé e Amilton tiveram para repetir os desequilíbrios que tinham alcançado na primeira parte. Como resultado, ainda que os encarnados não estivessem propriamente a controlar o jogo, a jogar bem ou a causar perigo, só podia aparecer o golo do Benfica.

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Desp. Aves-Benfica]

Zivkovic desenvencilhou-se de dois jogadores na esquerda e cruzou certinho para a entrada de Seferovic ao segundo poste. O suíço dominou à primeira, dominou à segunda, deixou a bola rolar pelo peito e acabou por conseguir rematar para o empate dos encarnados. José Mota tirou Oliveira e lançou Nildo Petrolina, tirou Gomes e lançou Elhouni e tentou ir atrás de um encontro que estava tão instável e tão quebrado que podia cair para qualquer um dos lados. Ao contrário do que seria de esperar, o Benfica desceu as linhas depois do golo, recuou os setores, recolheu-se ao seu meio-campo e poderia ter sofrido o empate em duas ocasiões, primeiro por intermédio de Baldé e depois a remate de Falcão. Pedia-se a entrada de Alfa Semedo nos encarnados, para segurar uma zona do terreno onde a equipa estava a perder muitas bolas e onde era necessária estabilidade e equilíbrio para aguentar o resultado até ao final — porque, por esta altura, já se tinha percebido que o Benfica nada mais queria do que aguentar o resultado. Rui Vitória decidiu colocar Salvio, motivando o regresso do argentino à competição, e só lançou Alfa já depois do minuto 90, apenas para queimar tempo.

O Benfica acabou por conseguir não sofrer o segundo golo e carimbou a passagem à final four da Taça da Liga — juntando-se ao Sp. Braga, que goleou o V. Setúbal no Bonfim (0-4). O Desp. Aves realizou um bom jogo, José Mota voltou a mostrar que não vira a cara a nenhum adversário e os encarnados acabam por sair da Vila das Aves com o melhor resultado possível; em caso de eficácia superior dos avenses, a história contada esta sexta-feira poderia ter sido bastante diferente. Menos de uma semana depois da vitória perante o Sp. Braga, Rui Vitória tinha razão ao não falar de “euforias”: mas terá, indubitavelmente, de voltar a falar no “período de retoma”.

