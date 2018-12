Pinto da Costa passa 37.º aniversário na presidência do FC Porto e é líder pela 27.ª ocasião

“Nenhum de nós, não sou só eu, sabe o dia de amanhã. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, espero que estejamos todos, mas tenho para mim que estou a cumprir uma missão e, enquanto quiser e puder, enquanto me sentir feliz e pensar que posso contribuir para a felicidade dos outros manter-me-ei. Agora, é óbvio que daqui a 20 anos não estarei cá, venho-vos visitar cá de vez em quando só para vos assustar”, atirava de forma irónica Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, à margem do jantar de Natal da Comissão de Honra de Apoio à Candidatura do líder azul e branco. O grande símbolo dos dragões chegou a número 1 em agosto de 1982, com 44 anos, quando ninguém perspetivava que tivesse tamanha longevidade; agora, aos 81 anos, cumpre o 37.º aniversário nesse posto, de novo na frente do Campeonato. De forma mais específica, pela 27.ª vez na frente.

O presidente com maior longevidade no cargo, que superou no ano passado a mítica marca do maior símbolo do Real Madrid, Santiago Bernabéu, quando ultrapassou a marca dos 12.684 dias na liderança do FC Porto, conquistou no seu reinado 83,3% dos títulos conseguidos pelos azuis e brancos no futebol (60 em 72, entre os quais as sete competições internacionais do currículo dos dragões) mas teve neste último ano um dos mais importantes ao longo dos sucessivos mandatos, ao acertar na aposta em Sérgio Conceição para recuperar a mística do clube e quebrar a série de quatro títulos consecutivos do rival Benfica.

Agora, com o ex-técnico do Nantes no comando, volta a celebrar um aniversário na liderança do Campeonato. E foram poucas as vezes em que, nesse contexto, não se sagrou campeão – apenas seis das 26 ocasiões não deram título. Com uma outra particularidade: desde 1982 que o FC Porto, chegando a 28 de dezembro na frente da principal prova nacional com três ou mais pontos de avanço, foi sempre campeão. Agora, no final da 14.ª jornada, os dragões lideram com mais quatro do que o Benfica e mais cinco do que o Sporting, que perdeu em Guimarães e caiu por isso para a terceira posição.

Num outro dado curioso, o jornal O Jogo fez esta sexta-feira as contas aos quilómetros percorridos pelo presidente portista em todas as deslocações oficiais na liderança do clube, desde Utrecht, onde se estreou em setembro de 1982, a Istambul, onde os azuis e brancos defrontaram o Galatasaray no fecho da fase de grupos da Champions da presente temporada. Conclusão? Cerca de 700 mil quilómetros de viagens fora de Portugal durante 36 anos, que quase dava para ir à Lua e voltar. Espanha, Inglaterra e Alemanha foram os países que mais vezes visitou, num total acumulado entre os três de 50 viagens.

O resumo das classificações a 28 de dezembro desde 1982, bem como a posição final no Campeonato dessa temporada e os outros títulos ganhos, é o seguinte:

1982: 2.º lugar com 21 pontos em 13 jogos (-4 do que o Benfica)

Final 1982/83: 2.º lugar com 47 pontos em 30 jogos (-4 do que o Benfica)

Treinador: José Maria Pedroto

Títulos: –

1983: 2.º lugar com 21 pontos em 12 jogos (-2 do que o Benfica)

Final 1983/84: 2.º lugar com 49 pontos em 30 jogos (-3 do que o Benfica)

Treinador: António Morais (que entrou por doença de José Maria Pedroto)

Títulos (2): Taça de Portugal e Supertaça

1984: 1.º lugar com 27 pontos em 15 jogos (+2 do que o Sporting)

Final 1984/85: 1.º lugar com 55 pontos em 30 jogos (+8 do que o Sporting)

Treinador: Artur Jorge

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

1985: 1.º lugar com 22 pontos em 14 jogos (= a Benfica e Sporting)

Final 1985/86: 1.º lugar com 49 pontos em 30 jogos (+2 do que o Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

1986: 2.º lugar com 25 pontos em 15 jogos (-1 do que o Benfica)

Final 1986/87: 2.º lugar com 46 pontos em 30 jogos (-3 do que o Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Títulos (2): Taça dos Clubes Campeões Europeus e Supertaça

1987: 1.º lugar com 25 pontos em 14 jogos (+6 do que Benfica e Boavista)

Final 1987/88: 1.º lugar com 66 pontos em 38 jogos (+15 do que o Benfica)

Treinador: Tomislav Ivic

Títulos (4): Taça Intercontinental, Supertaça Europeia, Campeonato e Taça de Portugal

1988: 2.º lugar com 26 pontos em 18 jogos (-4 do que o Benfica)

Final 1988/89: 2.º lugar com 56 pontos em 38 jogos (-7 do que o Benfica)

Treinador: Artur Jorge (que já tinha substituído Quinito)

Títulos: –

1989: 1.º lugar com 22 pontos em 13 jogos (= ao V. Guimarães)

Final 1989/90: 1.º lugar com 59 pontos em 34 jogos (+4 do que o Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Títulos (1): Campeonato

1990: 1.º lugar com 33 pontos em 18 jogos (+2 do que o Benfica)

Final 1990/91: 2.º lugar com 67 pontos em 38 jogos (-2 do que o Benfica)

Treinador: Artur Jorge

Títulos (2): Taça de Portugal e Supertaça

1991: 1.º lugar com 25 pontos em 16 jogos (+1 do que o Benfica)

Final 1991/92: 1.º lugar com 56 pontos em 34 jogos (+10 do que o Benfica)

Treinador: Carlos Alberto Silva

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

1992: 1.º lugar com 25 pontos em 16 jogos (+3 do que o Benfica)

Final 1992/93: 1.º lugar com 54 pontos em 34 jogos (+2 do que o Benfica)

Treinador: Carlos Alberto Silva

Títulos (1): Campeonato

1993: 2.º lugar com 19 pontos em 13 jogos (-2 do que o Benfica)

Final 1993/94: 2.º lugar com 52 pontos em 34 jogos (-2 do que o Benfica)

Treinador: Tomislav Ivic (seria substituído por Bobby Robson)

Títulos (2): Taça de Portugal e Supertaça

1994: 1.º lugar com 24 pontos em 14 jogos (= ao Sporting)

Final 1994/95: 1.º lugar com 62 pontos em 34 jogos (+7 do que o Sporting)

Treinador: Bobby Robson

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

1995: 1.º lugar com 41 pontos em 15 jogos (+5 do que o Sporting)

Final 1995/96: 1.º lugar com 84 pontos em 34 jogos (+11 do que o Benfica)

Treinador: Bobby Robson

Títulos (1): Campeonato

1996: 1.º lugar com 35 pontos em 13 jogos (+5 do que o Benfica)

Final 1996/97: 1.º lugar com 85 pontos em 34 jogos (+13 do que o Sporting)

Treinador: António Oliveira

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

1997: 1.º lugar com 34 pontos em 14 jogos (+6 do que o V. Guimarães)

Final 1997/98: 1.º lugar com 77 pontos em 34 jogos (+9 do que o Benfica)

Treinador: António Oliveira

Títulos (2): Campeonato e Taça de Portugal

1998: 1.º lugar com 38 pontos em 16 jogos (+3 do que o Boavista)

Final 1998/99: 1.º lugar com 79 pontos em 34 jogos (+8 do que o Boavista)

Treinador: Fernando Santos

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

1999: 1.º lugar com 34 pontos em 15 jogos (+1 do que o Sporting)

Final 1999/00: 2.º lugar com 73 pontos em 34 jogos (-4 do que o Sporting)

Treinador: Fernando Santos

Títulos (2): Taça de Portugal e Supertaça

2000: 1.º lugar com 32 pontos em 15 jogos (+2 do que o Boavista)

Final 2000/01: 2.º lugar com 76 pontos em 34 jogos (-1 do que o Boavista)

Treinador: Fernando Santos

Títulos (1): Taça de Portugal

2001: 3.º lugar com 29 pontos em 16 jogos (-4 do que o Sporting)

Final 2001/02: 3.º lugar com 68 pontos em 34 jogos (-7 do que o Sporting)

Treinador: Octávio Machado (seria substituído por José Mourinho)

Títulos (1): Supertaça

2002: 1.º lugar com 39 pontos em 15 jogos (+9 do que o Benfica)

Final 2002/03: 1.º lugar com 86 pontos (+11 do que o Benfica)

Treinador: José Mourinho

Títulos (3): Taça UEFA, Campeonato e Taça de Portugal

2003: 1.º lugar com 39 pontos em 15 jogos (+5 do que o Sporting)

Final 2003/04: 1.º lugar com 82 pontos (+8 do que o Benfica)

Treinador: José Mourinho

Títulos (3): Liga dos Campeões, Campeonato e Supertaça

2004: 1.º lugar com 29 pontos em 15 jogos (+1 do que Benfica e Sporting)

Final 2004/05: 2.º lugar com 62 pontos em 34 jogos (-3 do que o Benfica)

Treinador: Victor Fernández (que substituiu Luigi Del Neri/Rui Barros e que seria substituído por José Couceiro)

Títulos (2): Taça Intercontinental e Supertaça

2005: 1.º lugar com 37 pontos em 16 jogos (+4 do que o Nacional)

Final 2005/06: 1.º lugar com 79 pontos em 34 jogos (+7 do que o Sporting)

Treinador: Co Adriaanse

Títulos (2): Campeonato e Taça de Portugal

2006: 1.º lugar com 37 pontos em 14 jogos (+5 do que o Sporting)

Final 2006/07: 1.º lugar com 69 pontos em 30 jogos (+1 do que o Sporting)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

2007: 1.º lugar com 35 pontos em 14 jogos (+1 do que o Benfica)

Final 2007/08: 1.º lugar com 69 pontos em 30 jogos (+14 do que o Sporting)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Títulos (1): Campeonato

2008: 2.º lugar com 24 pontos em 12 jogos (-2 do que o Benfica)

Final 2008/09: 1.º lugar com 70 pontos em 30 jogos (+4 do que o Sporting)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Títulos (2): Campeonato e Taça de Portugal

2009: 3.º lugar com 29 pontos em 14 jogos (-4 do que Benfica e Sp. Braga)

Final 2009/10: 3.º lugar com 68 pontos em 30 jogos (-8 do que o Benfica)

Treinador: Jesualdo Ferreira

Títulos (2): Taça de Portugal e Supertaça

2010: 1.º lugar com 38 pontos em 14 jogos (+8 do que o Benfica)

Final 2010/11: 1.º lugar com 84 pontos em 30 jogos (+21 do que o Benfica)

Treinador: André Villas-Boas

Títulos (4): Liga Europa, Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça

2011: 1.º lugar com 33 pontos em 13 jogos (= ao Benfica)

Final 2011/12: 1.º lugar com 75 pontos em 30 jogos (+6 do que o Benfica)

Treinador: Vítor Pereira

Títulos (1): Campeonato

2012: 1.º lugar com 32 pontos em 12 jogos (= ao Benfica)

Final 2012/13: 1.º lugar com 78 pontos em 30 jogos (+ 1 do que o Benfica)

Treinador: Vítor Pereira

Títulos (2): Campeonato e Supertaça

2013: 1.º lugar com 33 pontos em 14 jogos (= a Benfica e Sporting)

Final 2013/14: 3.º lugar com 61 pontos em 30 jogos (-13 do que o Benfica)

Treinador: Paulo Fonseca (seria substituído por Luís Castro)

Títulos (1): Supertaça

2014: 2.º lugar com 34 pontos em 15 jogos (-4 do que o Benfica)

Final 2014/15: 2.º lugar com 82 pontos em 34 jogos (-3 do que o Benfica)

Treinador: Julen Lopetegui

Títulos: –

2015: 1.º lugar com 36 pontos em 14 jogos (+1 do que o Sporting)

Final 2015/16: 3.º lugar com 73 pontos em 34 jogos (-15 do que o Benfica)

Treinador: Julen Lopetegui (seria substituído por José Peseiro)

Títulos: –

2016: 2.º lugar com 34 pontos em 15 jogos (-4 do que o Benfica)

Final 2016/17: 2.º lugar com 76 pontos em 34 jogos (-6 do que o Benfica)

Treinador: Nuno Espírito Santo

Títulos: –

2017: 1.º lugar com 39 pontos em 15 jogos (= ao Sporting)

Final 2017/18: 1.º lugar com 88 pontos em 34 jogos (+7 do que o Benfica)

Treinador: Sérgio Conceição

Títulos (1): Campeonato

2018: 1.º lugar com 36 pontos em 14 jogos (+4 do que o Benfica)

Treinador: Sérgio Conceição

Títulos (1, época ainda a decorrer): Supertaça

