Será uma invasão extraterrestre? Não, é só uma explosão num transformador elétrico

Na madrugada desta sexta-feira, Nova Iorque foi iluminada por uma luz azul fluorescente. Nas redes sociais, quem viu o fenómeno receou uma invasão extraterrestre, mas afinal não passou de uma explosão num transformador de uma central de eletricidade, noticiou o jornal The New York Times.

No Twitter, a empresa Con Edison confirmou que houve um incêndio na subestação localizada entre a 20th Avenue e a 32nd Street, em Queens, mas que o sistema elétrico na região se encontrava estável.

There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk — Con Edison (@ConEdison) December 28, 2018

A Polícia de Nova Iorque, que esteve a acompanhar a situação, confirmou também via Twitter que não se tratou de uma invasão extraterrestre e que não houve mão criminosa. “Sem feridos, sem fogo, sem evidência de atividade extraterrestre.” No entanto, o barulho, vibração e luz produzidas pela explosão fizeram com que muitas pessoas contactassem o número de emergência (911).

Confirming incident in #Astoria was result of transformer explosion. No injuries, no fire, no evidence of extraterrestrial activity. Please continue to follow @FDNY and @Conedison — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018

A quebra de energia na zona, em particular no aeroporto de La Guardia, obrigou ao cancelamento de alguns voos. O metro também registou perturbações.

Nas redes sociais multiplicaram-se os vídeos de quem ficou surpreendido com o fenómeno.

Light show over northern Manhattan just now? Plus distant humming? pic.twitter.com/28PilJtgJQ — Samson Zhang (@wwsalmon) December 28, 2018

Here's another vantage point of the transformer explosion, taken 44 floors up in Long Island City by Mike Yannetelli. pic.twitter.com/SfVeNW5vzI — Paul P. Murphy (@murphy) December 28, 2018

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5 — Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) December 28, 2018

