Acidente no IC3 obriga ao corte da estrada nos dois sentidos

Um despiste na localidade de Janeia-a-Nova, no concelho de Penela, provocou uma vítima mortal e obrigou ao corte do IC3 nos dois sentidos. O óbito da vítima, um homem de 50 anos, o único ocupante do automóvel, foi declarado no local, de acordo com a Agência Lusa.

O acidente aconteceu pelas 14h38 deste sábado e, pelas 16h05, a estrada ainda se encontrava cortada, confirmou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, concelho a que pertence Penela.

Além do INEM, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Penela e a GNR.

