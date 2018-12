Alemanha. Aeroporto de Hannover já funciona com normalidade

As operações no Aeroporto de Hannover, na Alemanha, foram retomadas pelas 20h (19h em Lisboa) depois de os voos terem sido interrompidos durante a tarde por causa de um carro que invadiu uma das pistas, informou a polícia local no Twitter. Os começaram a ser desviados por volta das 16h (15h em Lisboa), para as localidades de Bremen e Hannover. Os terminais continuaram a funcionar com normalidade.

O incidente aconteceu pelas 15h40 (14h20 em Lisboa), quando uma viatura atravessou o portão de segurança e chegou à zona do avental. As autoridades conseguiram parar o carro e deter o condutor. De acordo com a polícia de Hannover, o carro já foi verificado e não foi encontrado nenhum objeto suspeito.

???? Update: Die Sicherheitsbereiche sind aktuell geräumt, momentan findet keine Abfertigung statt. Der Flugbetrieb ist zurzeit eingestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. #hannoverflughafen https://t.co/5ffqxSKB3y — Polizei Hannover (@Polizei_H) December 29, 2018

Um porta-voz da polícia revelou ao Deutsche Welle que o condutor, que esteve a ser interrogado, estava a seguir um avião. De acordo com o jornal Hannoversche Allgemein, a aeronave seria da companhia grega Aegean Airlines e teria acabado de aterrar em Hannover vindo de Atenas. O avião estaria a preparar-se para regressar à capital grega.

O mesmo porta-voz adiantou ainda que existe a possibilidade de o homem estar sob o efeito de drogas, o que só poderá ser confirmado depois de a polícia receber os resultados das análises realizadas. Não existe qualquer indicação de que se terá tratado de ato terrorista.

O aeroporto fica a 11 quilómetros do centro da cidade. Há uma investigação em curso, referiu ainda a polícia de Hannover no Twitter.

