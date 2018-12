Angelina Jolie na política? “Estou bastante aberta a essa ideia”

A atriz norte-americana Angelina Jolie não descarta a possibilidade de entrar no mundo da política. Numa entrevista no programa “Today”, da BBC Radio 4, à pergunta sobre se estava a mover-se na direção da política, a atriz de 43 anos respondeu: “Estou bastante aberta a essa ideia. Aguento muito as dificuldades e isso é bom. Mas sinceramente farei o que achar que pode realmente fazer a diferença”.

Apesar de deixar a porta aberta para a entrada na política, Angelina Jolie explica que essa ideia nem sempre lhe passou pela mente: “Se me perguntassem o mesmo há 20 anos, ter-me-ia rido. Realmente não sei. Digo sempre que vou para onde sou precisa. Não sei é se estou apta para a política, também já brinquei sobre não saber se tenho um esqueleto no meu armário”, respondeu ela ao jornalista Justin Webb.

Por enquanto, o mais perto que a atriz norte-americana esteve da política foi no trabalho humanitário que tem feito através do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Por ser embaixadora dessa agência, Angelina Jolie tem tido oportunidade para “trabalhar diretamente com as pessoas mais necessitadas”. E, embora a ideia de entrar na política não seja descabida para ela, por enquanto prefere ficar onde está: “Também sou capaz de trabalhar com governos, por isso estou num lugar muito interessante, no qual posso fazer muita coisa sem um título e sem isto ser sobre mim ou as minhas políticas. Por enquanto, vou ficar quieta”.

