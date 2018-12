Bruno Fernandes chegou ao golo 30 e é já o 2.º médio mais goleador da história do Sporting

Bruno Fernandes chegou a Alvalade no verão de 2017. Catapultado pela boa prestação no Campeonato da Europa sub-21, o médio português chamou a atenção de Jorge Jesus, então treinador do Sporting e, cerca de um ano e meio depois — com uma rescisão pelo meio e já sem Jesus –, é capitão, maestro sem batuta, jogador mais utilizado e nome maior de uma equipa que em 2018/19 está a tentar afastar os fantasmas que assombraram a reta final da época anterior.

Este sábado, em Santa Maria da Feira, o Sporting precisava de vencer o Feirense por números inequívocos para passar à final four da Taça da Liga: troféu do qual é o atual detentor. Bruno Fernandes fez a assistência para o primeiro golo, marcado por Raphinha, e apontou o segundo, um chapéu exemplar sobre Brígido. Mas além das assistências e dos golos, que tanto ajudam os leões, o médio português é cada vez mais o líder do balneário e dentro das quatro linhas. Logo depois do golo que abriu o marcador, aos cinco minutos, o capitão cerrou os punhos e gritou, pedindo aos companheiros a manutenção do ritmo que tinham demonstrado até ali. Afinal, era preciso marcar e marcar muito.

Com o golo deste sábado, Bruno Fernandes chegou ao golo 30 com a camisola do Sporting (em 82 jogos). Na época passada, o médio marcou 16 jogos; nesta, leva já 14. O jogador da Maia tornou-se ainda o 2.º médio da história dos leões com a melhor média de golos da história do clube — ultrapassou Balakov e agora só o brasileiro Osvaldo Silva foi melhor. A dupla que forma com Bas Dost, para lá de bonita de ver, é prolifera. Juntos, português e holandês participaram em 72% dos golos do Sporting.

Em 2018, ????????Bas Dost e ????????Bruno Fernandes participaram, cada um, diretamente em 39 golos do ????Sporting:

????????Bas Dost [33 golos, 9 pen., 6 assist.]

????????Bruno Fernandes [22 golos, 4 pen., 17 assist.] ⚠️Juntos, participaram em 72% dos golos dos leões em 2018. pic.twitter.com/ZDOGlerXZz — playmakerstats (@playmaker_PT) December 29, 2018

????????Bruno Fernandes é o 2.º médio dos ????leões com melhor média de golos na história do clube:

0,38 ????????Osvaldo Silva [1962-1966]

0,37 ????????Bruno Fernandes [2017-…]

0,36 ????????Balakov [1990-95] pic.twitter.com/K3KzKEWE8Y — playmakerstats (@playmaker_PT) December 29, 2018

????????Bruno Fernandes chega aos 30 golos pelos leões (82 jogos). ⚠️Golos por época do médio:

14 – 2018/19 (26 jogos, 0,53 golos/jogo)

16 – 2017/18 (56 jogos, 0,29 golos/jogo) pic.twitter.com/0gpFjcCxps — playmakerstats (@playmaker_PT) December 29, 2018

A par de Bruno Fernandes, Marcel Keizer terminou o ano de 2018 com números muito positivos: em nove jogos, o treinador holandês leva oito vitórias, uma derrota, 34 golos marcados e dez golos sofridos.

????????Marcel Keizer termina 2018 com saldo bastante positivo no ????Sporting (9 jogos):

????8 vitórias

????1 derrota

????34 golos marcados

????10 golos sofridos

????+24 diferença de golos

????78% de vitórias com goleada (7 em 9) pic.twitter.com/Ty3TpXfQ1x — playmakerstats (@playmaker_PT) December 29, 2018

