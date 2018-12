1.237 cv: BMW M5 Competition vs Mercedes AMG E63 S

O BMW Série 5 e o Mercedes Classe E são dois dos veículos familiares mais confortáveis do mercado. Mas as suas versões mais desportivas, respectivamente o M5 e o AMG E63 correm o risco de ‘envergonhar’ muitos desportivos, pois oferecem mais de 600 cv e para cima de 750 Nm de binário. Estamos a falar de valores, em termos de potência e de força, que não ficam atrás dos propostos por coupés da Ferrari ou Lamborghini.

Para defender as cores da BMW nesta prova de arranque, está o M5 na sua versão mais puxada, o Competition. São cinco metros de automóvel (4,966 m) e 1.940 kg de peso, mas o seu motor 4.4 V8 biturbo debita 625 cv, mais 25 do que o M5 normal. Associado a uma caixa automática convencional e tracção integral, o BMW necessita de 3,3 segundos para atingir 100 km/h, mas depois não ultrapassa os 250 km/h porque a isso está limitado electronicamente.

O rival do M5 Competition neste confronto é o AMG E63 S, que extrai 612 cv do 4.0 V8 biturbo. E se esta unidade com menos 400 cc de capacidade assegura menos 13 cv, produz mais 100 Nm de força, ainda que a um regime ligeiramente mais elevado (700 rpm). Com apenas mais 50 kg, o Mercedes pode tornar-se um adversário de respeito, tanto mais que recorre igualmente à tracção integral e a uma caixa automática, aqui de nove velocidades. O E63 S anuncia 3,4 segundos de 0-100 km/h, mais um décimo do que o seu rival e conterrâneo, para depois chegar aos 300 km/h, uma vez que não está limitado electronicamente.

A Carwow forneceu a oportunidade para vermos estes dois monstros em acção, felizmente sem a família a bordo. No quarto de milha (402 m) com arranque parado, o equilíbrio é total, com o vencedor a ser o modelo mais rápido nos momentos iniciais, uma vez que a vantagem conseguida se mantém estável a partir daí. No arranque lançado, o maior torque impõe-se, para depois na prova de travagem ser o peso mais reduzido, ainda que ligeiramente, a garantir uma igualmente reduzida vantagem. Mas o melhor é ver o vídeo:

