Ciberataque atrasa distribuição de jornais nos EUA

Um ataque informático perturbou a impressão e distribuição dos jornais norte-americanos do grupo Tribune Publishing, noticia a BBC. O ciberataque foi provocado por um malware — programa de computador que se infiltra num sistema para provocar danos — detetado na sexta-feira e também afetou as edições do Wall Street Journal e do The New York Times na costa oeste dos Estados Unidos. Todos esses jornais têm em comum partilharem a mesma plataforma de produção em Los Angeles.

Marisa Kollias, porta-voz do Tribune Publishing, já confirmou o ataque. Num comunicado de imprensa, a empresa esclarece que o malware afetou os sistemas de backoffice, isto é, as áreas da Internet em que os jornalistas redigem e preparam os artigos para serem publicados. De acordo com Marisa Kollias, “todos os jornais” do grupo Tribune Publishing foram afetados pelo ciberataque, que terá vindo de fora dos Estados Unidos.

Ainda este sábado, o jornal Fort Lauderdale Sun-Sentinel fez saber que “se debateu no fim de semana com um vírus de computador que desligou a produção e impediu as linhas telefónicas”. O Departamento de Segurança Nacional confirmou que está a investigar o caso: “Estamos cientes dos relatos de um potencial incidente cibernético que afeta várias agências de notícias e estamos a trabalhar com o nosso governo e parceiros da indústria para entender melhor a situação”, disseram as autoridades em conferência de imprensa.

Os jornais afetados acreditam que “a intenção do ataque foi desabilitar a infraestrutura, mais especificamente os servidores, não procurar roubar informações”. De acordo com o Tribune Publishing, os dados pessoais dos assinantes, dos leitores das versões online e dos clientes na área da publicidade não foram comprometidos. E avança com um pedido: “Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos aos nossos leitores e parceiros de publicidade pela paciência enquanto investigamos a situação”.

