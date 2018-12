Helicóptero do INEM obrigado a aterrar em estádio da Cova da Piedade por falta de iluminação no hospital Garcia de Orta

Um helicóptero do INEM foi obrigado este domingo a aterrar no estádio do clube desportivo Cova da Piedade, em Almada, por falta de iluminação no heliporto do Hospital Garcia de Orta para onde devia transportar uma doente.

A informação foi avançada pelo próprio clube na sua página da rede social Facebook, com um vídeo que mostra a operação.

Ao Jornal de Notícias, fonte oficial do INEM confirmou que o helicóptero transportava uma mulher de 72 anos, vinda do hospital de Évora, mas como o hospital de destino não está devidamente certificado para serviço noturno, o comandante terá pedido para aterrar num local próximo. Uma prática que, segundo o INEM, é habitual.

“Quando os heliportos hospitalares não podem ser utilizados em missões de emergência médica, os comandantes das aeronaves, que são quadros da empresa contratada pelo INEM, procuram o local alternativo mais próximo para aterrar os helicópteros. Os doentes são, nestes casos, transferidos de ambulância até ao hospital, sempre com acompanhamento da equipa médica do helicóptero do INEM”, explicou a fonte do INEM ao JN.

