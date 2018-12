O que passa na TV no réveillon e na ressaca do primeiro dia do ano?

Enquanto os memes de fim de ano andam a surfar a onda da dificuldade de escrever a palavra “réveillon” e os mais festeiros já reservaram bilhete para alguma festa com música dos anos 90 e pessoas vestidas de Pikachu, os bravos das tampas de panela na varanda/quintal têm de começar a planear que programa vão deixar aos berros para acompanhar a contagem decrescente à meia-noite.

Há quem considere esta decisão televisiva tão ou mais importante como optar pelas clássicas cuecas azuis para pedir sorte em geral ou seguir novas tendências das redes sociais que sugerem outras cores mais especializadas consoante os objetivos – vermelhas para amor, ou amarelas para fortuna, por exemplo.

Mas se a roupa interior deve ficar ao critério de cada um (a não ser que o Presidente da República tenha alguma sugestão mais informada para dar na tradicional Mensagem de Ano Novo – dia 31, às 21h, RTP1), é possível dar uma ajuda na programação dos próximos dias: encontra de seguida uma lista com quatro ideias de réveillon televisivo, complementada por uma lista de quatro possibilidades televisivas de ressaca para o primeiro dia e feriado de 2019.

Se tiver paciência para contar, o total de programas sugeridos compõe o número redondo de 18, em homenagem ao ano que fica para trás. Se não tiver paciência para isso, é só uma questão de confiar na palavra dos outros, o que também pode ser uma boa resolução de ano novo.

31 de Dezembro – Quatro ideias para um réveillon televisivo

Réveillon em direto

Se é daquelas pessoas que decidiu ficar em casa porque não aguenta a confusão, mas mesmo assim quer saber o que se anda a passar na rua, só tem de ligar a televisão na RTP1 a partir das 23h10. O Viva 2019 tem José Carlos Malato (na Praça do Povo), tem Vanessa Oliveira (no Casino do Funchal), e tem diretos de Albufeira, da Avenida dos Aliados no Porto e do Terreiro do Paço em Lisboa.

Réveillon musical

Há sempre aquela possibilidade de passar mais um fim de ano a cantar “ei, meu amigo Charlie Brown” ou “mamã eu quero, mamã eu quero…”, mas a televisão tem umas sugestões mais ecléticas. Agora, cada um sabe de si: em Uma Noite de Inverno (RTP2, 22h26) o concerto é de Sting, ao vivo na Catedral de Durham; a SIC propõe 30 anos de Canções de Tony Carreira (22h25); e os mais saudosistas podem optar pelo filme “The Doors, o Mito de Uma Geração”, que vai estar a dar no Fox Movies a partir das 22h55.

Réveillon com concursos

Já começa a ser um clássico de passagem de ano. Atravessa-se o último trimestre do ano a acompanhar com carinho um concurso de talento ou um reality show e tudo culmina com uma grande final no réveillon. Em 2018, a divisão será entre os que se dedicaram romanticamente à primeira temporada portuguesa de Casados à Primeira Vista (que vai terminar na SIC a partir das 21h30) e os que continuam a seguir as pegadas coreografadas de Dança com as Estrelas (que terá um especial de passagem de ano na TVI a partir das 21h43).

Réveillon desportivo

Calma, não tem de sair do sofá. Mas mais uma vez, tal como no Natal, a NBA não para, e há dois bons jogos de basquetebol com emissão direta na televisão, ainda a contar para a regular season – o que só é para aqui chamado porque começam ambos exatamente… à meia-noite. A Sport TV1 vai transmitir o jogo San Antonio Spurs x Boston Celtics, um confronto entre DeMar DeRozen e Kyrie Irving, e a Sport TV2 vai ter Houston Rockets x Memphis Grizzlies, para todos os que sabem o que significa o mote “fear the beard”.

1 de Janeiro – Quatro ideias para uma ressaca televisiva

Ressaca cinematográfica

É difícil (impossível?) encontrar um café aberto, mas o feriado de dia 1 tem a vantagem de garantir um dia inteiro de descanso no sofá. E já que aí está, aproveite os muitos filmes a dar na televisão. A SIC garante duas estreias descontraídas com “Caça-Fantasmas” (15h50) e “A Idade do Gelo: O Big Bang” (21h15), o AXN arrisca uma trilogia inteira de “Pantera Cor-de-Rosa” a partir das 19h52 e a RTP1 aposta num dos maiores sucessos de bilheteiras (e prémios) de 2017 – o musical “La La Land” (22h15).

Ressaca musical

Quando um ano acaba e outro começa toda a gente tem os seus tops. Os melhores livros que leu, os melhores pratos que provou, os piores tempos de espera em transportes públicos, por aí. Por isso, a MTV deixa uma boa proposta de indulgência televisiva logo pela manhã, às 11h25, para quem quiser acompanhar um top com os videoclipes que o canal de música considera os melhores de 2018 – “MTV’s 18 of 18″.

Ressaca desportiva

Novo susto, nova tranquilização – ninguém tem de estar com energia para correr depois de uma festa de fim de ano, a não ser, claro, os jogadores da Premier League. E ainda bem, porque os jogos da melhor liga do mundo combinam sempre muito bem com uma tarde de pijama. Este ano, sempre na Sport TV1, pode acompanhar o “Everton x Leicester” (12h30), o “Arsenal x Fulham” (15h) e o “Cardiff x Tottenham” (17h30)

Ressaca guilty pleasure

É muito comum, no meio de várias resoluções de ano novo, surgir o clássico “vou começar uma dieta”, ou “vou adotar um estilo de vida mais saudável”. Enquanto isso não acontece, até porque este é apenas o primeiro de 365 dias, a reality TV em modo cultura pop deixa uma alternativa para que ocupe o dia inteiro com pessoas que estão de facto a fazer dieta e a tentar ter uma vida mais saudável – são duas temporadas completas de “Revenge Body with Khloe Kardashian”, no E!, para começar às 7h e só acabar às 00h. O resto, como tudo, pode ficar para depois.

