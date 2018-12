O ano visto pelos fotojornalistas do Observador

A fotogaleria acima mostra uma seleção das melhores fotografias que os fotojornalistas que colaboraram em 2018 com o Observador tiraram para ilustrar as melhores notícias e reportagens do ano que agora termina.

Porque as notícias e as reportagens não se fazem só com texto, pelo contrário. Uma linguagem fotográfica própria tem sido uma aposta constante do Observador.

De que vale ao leitor uma imagem sem mil palavras? E de que valem mil palavras sem uma imagem? A imagem precisa, e tem de estar, ‘colada’ aos textos jornalísticos.

O fotojornalista tem um olhar específico sobre determinados assuntos, de forma a ‘mostrar’ ao leitor aquilo que ele está a ler — o que na maioria das vezes o leitor não consegue fazê-lo sozinho porque não esteve no local. A fotografia é o que mostra o ambiente descrito em texto, é o que retrata a pessoa de quem tanto se fala no texto. A fotografia é o que ilustra o que foi dito e escrito.

Por isso, a junção entre as palavras e as imagens, num só artigo, tendem a tornar o leitor mais próximo da história e do acontecimento ali contado. É esse também um dos grandes objetivos do Observador.

As fotografias, na fotogaleria acima, são da autoria do fotojornalista João Porfírio, André Nobre, Ricardo Castelo, Pedro Agostinho Cruz e Diogo Ventura.

fotografia de André Dias Nobre, Diogo Ventura e Ricardo Castelo.

Continuar a ler