Aterra Cessna na auto-estrada e vai urinar

Não é frequente, mas acontece. De vez em quando, ouvimos falar de situações em que aviões, maiores ou menores, se vêem obrigados a aterrar em estradas ou auto-estradas. O que é sempre um exercício complicado, pois se por um lado se pretende salvar os passageiros, tripulantes e, se possível, o aparelho, por outro lado não convém vitimar quem anda cá por baixo.

Vem isto a propósito de uma aterragem, alegadamente de emergência, que ocorreu na I20, no Alabama, surpreendendo os utilizadores desta via que se depararam com um Cessna em plena auto-estrada. O espanto levou a que o passageiro de um dos veículos que seguia atrás começasse a registar o episódio em vídeo.

So, this just happened: a plane lost its engine and emergency landed on I-20 W in front of us. Video coming. pic.twitter.com/VFO74YGSMe — Fredie Carmichael (@DeveloperFredie) December 22, 2018

O filme mostra o momento em o piloto conseguiu taxiar o Cessna na berma. Porém, qual não é o espanto quando, mal as rodas param, o homem salta do cockpit, afasta-se uns metros e ali, à frente de todos, começou a urinar. Terá sido o seu segundo momento de alívio, depois de ter conseguido aterrar sem danos para o aparelho e para os automobilistas.

O protagonista do filme era, afinal, um aluno que estava a ter a sua primeira aula de voo. O instrutor permaneceu no interior do aparelho, muito provavelmente a tentar explicar o ocorrido às autoridades, via rádio.

