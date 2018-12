Bolsa de Nova Iorque abre em alta

A bolsa de Wall Street abriu esta segunda-feira em alta, com o índice Dow Jones a subir 1,00%, após a notícia de que as negociações entre Estados Unidos e China para pôr fim à guerra comercial estão a fazer progressos.

Meia hora depois da abertura da sessão do último dia do ano, o Dow Jones Industrial Average, principal indicador da bolsa nova-iorquina, ganhava 229,75 pontos, para as 23.292,15 unidades, e o índice seletivo Standard&Poor’s subia 0,69 por cento, ou 17,08 pontos, para as 2.502,82 unidades.

O índice composto Nasdaq, onde estão cotados os principais grupos tecnológicos, subia 0,67 por cento, ou 43,98 pontos, até às 6.628,50 unidades.

Nas últimas duas semanas em Wall Street registaram-se dias com fortes quedas e muita volatilidade, com os principais índices norte-americanos a sofrerem perdas que os colocam a caminho do seu pior desempenho em dezembro desde a Grande Depressão.

Os investidores também foram afetados pelas flutuações no mercado, numa altura em que existem vários problemas, como o encerramento parcial do governo por falta de acordo sobre o orçamento, o aumento das taxas de juro, a falta de um acordo comercial com China e o receio sobre os sinais de desaceleração do crescimento económico a nível internacional.

Continuar a ler