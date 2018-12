Fotogaleria. O mundo recebe 2019 em festa com luz e fogo de artifício

A Nova Zelândia foi dos primeiros países do mundo a entrar no novo ano e fê-lo com o habitual fogo de artifício. Segue-se Sidney, cidade onde uma multidão de pessoas espera que a chuva não estrague o espetáculo. O fogo de artifício, que era para ter começado às 21h00 locais, foi atrasado por uma tempestade que atingiu a cidade australiana. Ainda assim, a pouco mais de uma hora para as 12 badaladas, o espetáculo já retomou e o fogo de artifício já ilumina os céus de Sidney.

Veja as imagens na fotogaleria em atualização e o vídeo de Nova Zelândia a entrar em 2019:

Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2018

