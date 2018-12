Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos

Os juros da dívida portuguesa estavam hoje, último dia do ano, a subir em todos os prazos relativamente a sexta-feira, o mesmo acontecendo com a Grécia, Irlanda e Espanha, com exceção de Itália.

Cerca das 09:30 (hora de Lisboa) os juros a dois anos estavam a subir para -0,341%, o que compara com -0,381% registados na penúltima sessão de 2018.

A mesma tendência era acompanhada nos prazos a cinco anos, em que os juros subiam para 0,459%, contra 0,420% na sessão anterior.

Os juros a 10 anos subiam também, neste caso para 1,722%, o que compara com 1,694% de sexta-feira.

Também na Grécia, Irlanda e Espanha subiam em todos os prazos.

A exceção era a Itália, que hoje registava uma descida nos três prazos em análise: dois, cinco e 10 anos.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha cerca das 09:30:

2 anos… 5 anos… 10 anos

Portugal

31/12……-0,341….0,459…..1,722

28/12……-0,381….0,420…..1,694

Grécia

31/12…….n.disp…3,312……4,393

28/12…….n.disp…3,285……4,363

Irlanda

31/12……-0,452…-0,085……0,904

28/12……-0,484…-0,118……0,883

Itália

31/12…….0,474….1,802……2,742

28/12…….0,492….1,838……2,743

Espanha

31/12……-0,236….0,336……1,416

28/12……-0,248….0,316……1,397

Fonte: Bloomberg Valores de ‘bid’ (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que comparam com fecho da última sessão.

Continuar a ler