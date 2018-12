Nova Zelândia já em 2019. Tempestade atrasou fogo de artifício em Sidney

Milhares de moradores e turistas chegaram bem cedo esta segunda-feira à zona do porto de Sidney, à procura de um lugar para assistir aos espetáculos de fogo de artifício que celebram a entrada do novo ano. “Ouvimos dizer que está sempre tudo ocupado, tudo lotado. Então, para conseguirmos um bom lugar, temos de chegar cedo”, disse Jeroen van Druten à Australian Associated Press (AAP). Às 11h00 da manhã, Jeroen e a mulher já estavam instalados na zona de The Rocks, com um saco de comida. “Estava na nossa lista de desejos”, explicou o casal de holandeses que, todos os anos, via o espetáculo de fogo de artifício através televisão.

Àquela hora, as temperaturas atingiam os 30º. No início da manhã, a agência de serviços meteorológicos do governo australiano, tinha previsto uma “possibilidade de um leve aguaceiro/trovoada” durante a tarde, na zona oeste da cidade. A noite esperava-se “quente e parcialmente nublada”. Mas por volta das 17h00, a cidade foi invadida por uma sucessão de chuvas fortes.

A chuva só abrandou por volta das 19h15. A multidão de pessoas — completamente encharcadas — que aguardava o espetáculo de fogo de artifício, na zona do porto de Sidney, aplaudiram aquilo que parecia ser o fim da tempestade e de mais de duas horas consecutivas de chuva intensa. Mas não. Poucos minutos depois, voltou a chover — o que obrigou ao atraso dos primeiros fogos de artifício que deveriam começar às 21h00.

Sidney e Nova Zelândia são os países que representam muitas vezes a primeira zona do planeta a entrar no novo ano. Mas não é verdade. Os cerca de 100 mil habitantes de Tonga, os 176 mil de Samoa e os 116 mil de Quiribati serão os primeiros a dar as boas vindas a 2019. Estes três pequenos arquipélagos — Tonga ganhou uma nova ilha em 2015 — situados no Pacífico Sul são verdadeiramente os primeiros territórios que recebem o novo ano.

Não muito longe dali, a Samoa Americana, um território não incorporado dos EUA, é um dos últimos locais do planeta a entrar no novo ano: 2019 chega às 11h00 do dia 1 de janeiro (hora de Lisboa). Localizado a cerca de 164 quilómetros de Samoa, seria possível apanhar um voo entre as duas ilhas e celebrar o ano duas vezes.

