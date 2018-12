Detido suspeito que provocou encerramento do Terminal 3 do Aeroporto de Amsterdão por ameaça de bomba

O Aeroporto de Schiphol, em Amsterdão (Holanda), já foi reaberto após ter sido evacuado devido a uma ameaça de bomba. Um homem que circulava naquele terminal terá ameaçado os passageiros de que tinha uma bomba em seu poder, tendo sido detido. A informação está a ser avançada pela agência Reuters, após confirmação das autoridades policiais.

De acordo com fonte oficial da polícia holandesa citada pela Reuters, a evacuação do Terminal 3 verificou-se apenas por “medida de precaução”.

O Twitter oficial do Aeroporto de Schiphol também já confirmou a informação de reabertura do terminal.

Departures and Arrivals 3 were evacuated due to a bomb threat. The police (@Marechaussee) arrested the suspect. Departures and Arrivals 3 are now being opened again for operation.

— Schiphol (@Schiphol) December 31, 2018