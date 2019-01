China vai cortar 30% dos incentivos aos eléctricos

O problema do excesso de poluição atmosférica que afecta as grandes cidades chinesas tem vindo a ser contido, especialmente depois de introduzido um sistema de incentivos à aquisição de veículos eléctricos, aliado à obrigatoriedade de comercializar veículos alimentados por bateria, imposição que foi feita aos construtores que pretendessem vender na China modelos com motorizações convencionais, a gasolina ou diesel.

O impulso da venda de eléctricos foi iniciado em 2010 e assentou na atribuição de ajudas que, num veículo acessível, chegavam a superar o equivalente a 7.500€. Este esquema de incentivos levou a que, no final de 2018, se tenha atingido um parque de 1.000.000 de veículos alimentados electricamente, sendo que a China tudo faz para que as ajudas sejam maioritariamente para os veículos de produção local, e não para importados.

A estratégia para melhorar a qualidade do ar aponta para que os eléctricos atinjam uma percentagem de 20% das vendas em 2025, sendo que o Governo está cada vez mais exigente quando à autonomia dos veículos subsidiados. Prova disso é o incremento de 10% nas ajudas aos modelos com maior autonomia, atribuído no início de 2018, enquanto os veículos que estão limitados a distâncias mais curtas entre recargas viram os bónus descer cerca de 60%.

De acordo com a Associação Chinesa dos Fabricantes de Automóveis, a anunciada redução de 30% nos incentivos pode fazer cair as vendas de eléctricos mais do que o esperado, uma vez que apesar de os preços terem vindo a tornar-se cada vez mais competitivos, continuam a perder para os rivais com motor de combustão. Os responsáveis pela associação afirmam mesmo que esta decisão pode comprometer a contínua melhoria da qualidade do ar, tanto mais que são esperados mais cortes em 2020.

