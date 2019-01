Kim espera reunir-se com Trump em 2019 mas quer suspensão das sanções

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse esta terça-feira que espera que uma segunda cimeira com o Presidente dos Estados Unidos se realize este ano, mas advertiu Washington para a necessidade da suspensão das sanções a Pyongyang.

Durante o seu discurso de ano novo, Kim Jong-un apelou ainda aos EUA que parem com os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.

Na cimeira histórica realizada em junho, em Singapura, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, os dois países concordaram em “trabalhar para a completa desnuclearização da península” coreana, mas até à data os progressos têm sido apenas simbólicos, devido à ausência de um roteiro para o desarmamento.

De forma a avançar com o processo, Pyongyang tem insistido na remoção das sanções lideradas pelos EUA contra o país.

Os Estados Unidos pretendem continuar as sanções a Pyongyang, enquanto o regime não avançar no processo de desnuclearização e exigem que a Coreia do Norte tome medidas concretas, enquanto o regime norte-coreano pede que um tratado de paz seja assinado antes para ajudar a garantir a sua sobrevivência.

