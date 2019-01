O “cavalo herói”, os “Bolsominions” e o “Bolsotrump”: o humor nas redes sociais à posse de Bolsonaro

Nas redes sociais, em especial no Twitter, não tem faltado humor nas reações à cerimónia de posse de Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil. A ironia é usada por alguns apoiantes mas sobretudo por críticos do novo presidente do Brasil.

A proximidade a Trump, que já elogiou o “grande discurso inaugural” de Bolsonaro, é mencionada tanto por críticos como por apoiantes:

O discurso de Bolsonaro, muito concentrado no ataque às ideologias que “enviesam” as políticas, motivou piadas no Twitter:

BOLSONARO GANHA DEATH NOTE EM SUA POSSE E JÁ COMEÇA A UTILIZA-LO!!#PossePresidencial pic.twitter.com/OuTwPfCmr1 — No Batidão do Kawaii o que Reina é o Desu (@_nbkrd) January 1, 2019

A celebração dos apoiantes prossegue, também:

#PossePresidencial

Quando você vai assinar o termo de posse presidencial e lembra do #eleNão ???????????? pic.twitter.com/rLpA6D1kqC — Maria Eduarda P. G. (@maduarda_pg) January 1, 2019

O relógio de Bolsonaro não passou em claro:

A corrida dos seguranças que acompanharam Bolsonaro na viagem até ao Congresso:

em 2019 quero tá nesse pique. bora queimar as gorduras#PossePresidencial pic.twitter.com/imzVf0g1pV — Wayner Rios ⚖⭐ (@euwayner) January 1, 2019

Na viagem para o edifício do Congresso, o carro presidencial teve de travar por causa de um dos cavalos que rodeavam e acompanhavam o veículo, que se mostrou nervoso. Os utilizadores do Twitter aproveitaram o momento:

eu nunca me senti tão bem representada como por esse cavalo tentando impedir o carro do bozo de passar FORA BOLSONARO. #PossePresidencial pic.twitter.com/OjTwcMlW7z — keilinha. (@ifavmariegmz) January 1, 2019

Esse cavalo é o único herói possível da #PossePresidencial tentando impedir o desastre que será p Brasil nos próximos anos. pic.twitter.com/vh76luVzej — saulletonero (@saullete) January 1, 2019

Os “Bolsominions” estão para ficar:

Gente, os robozinhos bolsominions voltaram. ???? pic.twitter.com/DOijeXhBXT — Simone Guimarães (@siguimaraes) January 1, 2019

Uma camisola inusitada na cerimónia de posse:

Not entirely sure what competition this is referring to #PossePresidencial pic.twitter.com/dH5VkrydaW — Bruce Douglas (@bruceecurb) January 1, 2019

O ano não começou bem para alguns críticos do novo presidente do Brasil:

Eu: "Em 2019 será um ano diferente, Nada vai me deixar estressada tão fácil". Posse do Bozo #PossePresidencial

Fora Bolsonaro pic.twitter.com/nF0Y5hVmOv — Luuh|HDCL ???????? (@CiliaCL29) January 1, 2019

Uma apoiante do presidente congratula-se com a cerimónia de posse e dirige-se aos críticos:

A dificuldade do vice-presidente de Bolsonaro Hamilton Mourão em desviar-se de bandeiras também não passou em claro:

Depois do cavalo esse foi o momento vip. Vice desviando das bandeiras. #PossePresidencial pic.twitter.com/HvV98REUfk — AdryLima17 (@adry_lima17) January 1, 2019

#possepresidencial:

BOLSONARO É OFICIALMENTE O NOVO HOKAGE DO BRASIL!!#PossePresidencial pic.twitter.com/UPYVAOQuVP — No Batidão do Kawaii o que Reina é o Desu (@_nbkrd) January 1, 2019

Sim, teve arminha ????????

Melhor Jair se acostumando.#PossePresidencial pic.twitter.com/ZjWvOnidVr — Guilherme L Campos (@GLCampos_) January 1, 2019

Humor não falta — e o dia de cerimónias ainda nem chegou ao fim.

