Patrick Dempsey vai à ópera com um carro diferente

A série televisiva “Anatomia de Grey” tornou Patrick Dempsey mundialmente conhecido, mas o que poucos sabem é que o actor de 52 anos, que habita na Califórnia, tem outra paixão, além dos papéis que interpreta no pequeno ou no grande ecrã. Dempsey é fascinado por automóveis, por corridas e, sobretudo, pela arte de pilotar um veículo de competição. A estrela de Hollywood chegou mesmo a afirmar lhe dava mais prazer competir do que fazer filmes e que trocaria uma actividade pela outra, se tal fosse sustentável financeiramente. O que não é no seu caso, uma vez que Dempsey corre como amador na categoria GTE-AM, que mistura estes com pilotos profissionais, pelo que lhe cabe reunir patrocínios para conseguir suportar as despesas.

Depois de já ter conduzido de tudo um pouco, do Ferrari F430 ao Mazda RX8, passando pelo Aston Martin Vantage e por protótipos como o Oreca FLM09 e o Lola B12, Dempsey tem agora a sua própria equipa, que faz correr actualmente o 911 GT3 RSR. Com este modelo, o actor – que é piloto nas horas vagas – corre em ambos os lados do Atlântico, disputando provas míticas como as 24 Horas de Le Mans ou as 24 Horas de Daytona.

O vídeo que a Porsche divulgou faz referência a uma visita nocturna de Dempsey à Opera de Leipzig, de que o fabricante alemão é patrocinador. Curiosamente, apesar de a sala ser conhecida pelos espectáculos clássicos que acolhe, de música ou canto, desta vez o evento era um baile de gala, para comemorar mais um aniversário.

O actor americano foi um dos convidados mais notados no evento, dado que fez questão em deslocar-se num veículo diferente. Pouco condizente com o smoking que envergava, Dempsey chegou no veículo mais potente mas menos luxuoso de todos os presentes, onde abundavam os Bentley e os Rolls-Royce. A opção recaiu no 919 Hybrid, com que a Porsche venceu o Campeonato do Mundo e a mítica prova de Le Mans. E como híbrido que é, o 919 chegou ao Leipzig Opera Ball sem fazer qualquer ruído.

