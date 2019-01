PJ investiga morte a tiro de caçadeira em Sever do Vouga

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem em Sever do Vouga, na madrugada de terça-feira. Segundo o Jornal de Notícias, a vítima, com cerca de 30 anos, foi atingida por um disparo acidental, quando um amigo tentava desencravar um caçadeira, durante os festejos da passagem de ano.

O incidente aconteceu no lugar da Paradela. A arma estaria a ser usada para vários tiros de comemoração, pouco antes da meia noite. Terá encravado e, no momento em que o autor dos disparos tentava resolver esse problema, acabou por atingir o amigo no peito.

O homem ainda terá sido levado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, mas acabou por morrer. A GNR esteve no local e o caso foi depois entregue à Polícia Judiciária.

Continuar a ler