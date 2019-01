Ricardo, o português que continua a frustrar outros portugueses na Premier (desta vez foi Marco Silva)

Era a piada mais fácil de fazer e foi talvez aquela que mais se foi lendo nos comentários ao primeiro jogo da Premier League em 2019, entre Everton e Leicester: se estava a ser jogado às 12h30 de dia 1 e não tinha propriamente muita qualidade no plano técnico, era efeito da ressaca da noite anterior. Muito típico, tão típico como a improbabilidade de ser essa a justificação para um encontro com muita luta mas que não teve muitas oportunidades. A cidade de Liverpool anda em festa, com ou sem celebrações do Ano Novo, porque existe cada vez maior esperança de que os reds podem mesmo quebrar o jejum de Campeonatos esta temporada; no caso da outra equipa rival (e vizinha), há poucas razões para sorrir. Agora, ainda menos.

It looks like Everton fans are starting to lose patience with Marco Silva – https://t.co/Vozod1zJIS Have a quick read before the game… pic.twitter.com/wq2mCgo0tv — Squawka Football (@Squawka) January 1, 2019

Depois de nomes como Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Fernandinho ou Harry Kane terem marcado o primeiro golo de cada ano civil da Premier League, esse “prémio” tocou agora ao internacional inglês Jamie Vardy, que decidiu a partida para a equipa de Leicester pouco antes da hora de jogo (57′). Mais uma vez com um nome que se começa a tornar incontornável neste percurso dos foxes: Ricardo Pereira, que voltou a jogar como ala no conjunto de Claude Puel, aproveitou um erro da defesa contrário para fazer a assistência para o 1-0 final, depois de já ter marcado ao Manchester City na última ronda.

The last ten scorers of the first Premier League goal in a new calendar year: 2010: Tuncay

2011: Wayne Rooney

2012: Victor Anichebe

2013: Dimitar Berbatov

2014: Fernandinho

2015: Ryan Shawcross

2016: Michail Antonio

2017: Harry Kane

2018: Anthony Knockaert

2019: Jamie Vardy ???? pic.twitter.com/niIwDxCVRO — Squawka Football (@Squawka) January 1, 2019

O Everton confirmou o pior momento da época e soma apenas uma vitória nos últimos oito encontros realizados na Liga, averbando nesse período um total de cinco derrotas (mais dois empates). E tudo começou no inacreditável desaire em Anfiel Road frente ao rival Liverpool, com o único golo da partida a surgir no último minuto dos descontos depois de uma autêntica rosca de Van Dijk que levou a bola de forma caprichosa a bater na trave antes do desvio decisivo de Origi. Numa temporada em que os toffees estiveram particularmente ativos no mercado de verão, a posição de Marco Silva começa a estar tudo menos confortável, como se percebeu pela reação dos adeptos da cada no final do jogo.

???? ???? Points won after their first 21 Premier League games in charge of Everton… – Sam Allardyce: 30 – Marco Silva: 27#EVELEI pic.twitter.com/B6fpGXG0qs — The Sportsman (@TheSportsman) January 1, 2019

Já o Leicester, que começou a época de forma irregular, voltou aos triunfos num encontro de maior dificuldade, tal como já tinha acontecido na deslocação a Londres para defrontar o Chelsea (1-0) ou na receção ao Manchester City (2-1). Mais uma vez com Ricardo a funcionar como carrasco de portugueses: depois de começar a temporada com uma grande exibição em Old Trafford frente ao Manchester United de José Mourinho (1-2), o antigo jogador do FC Porto fez uma assistência no triunfo por 2-0 com o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, Rui Patrício, João Moutinho Diogo Jota e companhia, marcou ao Manchester City de Bernardo Silva e teve agora também a assistência decisiva no triunfo diante do Everton de Marco Silva.

Ricardo Pereira's game by numbers vs. Everton: 74 touches

24 passes completed

7 take-ons completed

4 (100%) tackles won

3 aerial duels won

2 shots

2 clearances

2 interceptions

1 chance created A constant menace. pic.twitter.com/fkQBG5geb5 — Squawka Football (@Squawka) January 1, 2019

Continuar a ler