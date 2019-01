A viagem de Bruce era de 15 minutos, mas o atalho do Google Maps deu-lhe uma aventura digna de Indiana Jones

O Google Maps é uma das ferramentas digitais mais populares, muito usada para calcular as melhores rotas para se chegar a um local, contabilizar o tempo, descobrir recomendações num trajeto e confirmar até se há ou não trânsito no percurso que se pretende fazer. Ainda assim, como qualquer outra tecnologia, é falível. E a prova disso é a história de Bruce.

Bruce queria chegar a Blue Mountains, um acampamento muito popular perto de Sidney, na Austrália. Para a viagem tinha tudo aquilo de que precisava: um carro todo o terreno, depósito cheio, um rádio, 20 litros de água e alimentos. Só lhe faltava escolher o percurso mais rápido para chegar ao destino e, para isso, recorreu ao Google Maps. Só não esperava que a viagem que supostamente duraria 15 minutos se tornasse num autêntico filme do Indiana Jones.

A representação das estradas no Google Maps na Austrália é bastante interessante, já que tende a equacionar mais estradas viáveis do que as que existem”, conta Bruce ao site Bored Panda.