Acidente de comboio na Dinamarca faz pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de um acidente de comboio na ponte que liga as ilhas da Zelândia e Fyn, na Dinamarca, confirmou a operadora ferroviária DSB esta quarta-feira. A ponte encontra-se encerrada nos dois sentidos. Todas as vítimas mortais eram passageiros do comboio, sendo ainda desconhecido o número de feridos, avançou o jornal dinamarquês Berlingske.

O comboio transportava 131 passageiros e três funcionários em direção a Copenhaga, a capital da Dinamarca quando, por volta das 8h locais (7h em Lisboa) foi atingido por vários objetos que voaram de um comboio de mercadorias que circulava na direção oposta e fazia o transporte de bebidas. A carga terá voado devido ao vento forte que se fez sentir. Também as condições meteorológicas adversas dificultaram o acesso dos serviços de emergência ao local, conhecido como Ponte do Grande Belt.

O Berlingske avançou também que, além das equipas de socorro, já está uma equipa de investigação no local para apurar e confirmar as causas do acidente. Pouco tempo depois do acidente, as autoridades entraram em contacto com motoristas que se dirigiam para a ponte, pedindo-lhes que desviassem a sua rota, permitindo assim a passagem dos meios de socorro. A ponte já tinha sido encerrada à circulação de carros devido ao mau tempo.

Major train accident this morning on the Great Belt Bridge in Denmark during the storm Alfrida with strong winds from the north.https://t.co/hRKi2nT61Y pic.twitter.com/Z43UzARy21 — Safepark (@ConsultSafepark) January 2, 2019

