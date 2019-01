Centenas de contentores estão à deriva no mar do Norte, alguns com substância potencialmente perigosa

Um navio perdeu pelo menos 270 contentores nas águas alemãs do mar do Norte (oceano Atlântico) na noite de terça-feira para quarta-feira, informou nesta quarta-feira a guarda costeira holandesa, especificando que três dos contentores transportam uma substância potencialmente perigosa.

O navio em questão, um porta-contentores com pavilhão do Panamá (MSC Zoe) com 396 metros de comprimento e 59 metros de largura, foi atingido por uma tempestade, indicou, por sua vez, o comando central de urgências marítimas alemão. Com fortes rajadas de vento registadas na região, cerca de 20 contentores, que transportavam peças automóveis, telas, lâmpadas e brinquedos, foram esta quarta-feira avistados ao largo das ilhas Wadden, a norte das costas holandesas.

Três contentores, que ainda não foram localizados, transportavam barris de peróxido orgânico em pó, precisou a guarda-costeira holandesa na rede social Twitter. Este composto químico é extremamente inflamável e é usado na fabricação de plásticos, poliestireno e PVC (material plástico com utilizações muito diversificadas). O contacto com este composto pode provocar, entre outros efeitos, irritação das vias respiratórias.

A guarda costeira holandesa está a aconselhar as pessoas a ficaram longe dos contentores e a informarem de imediato a polícia ou os bombeiros. As autoridades holandesas não têm informações sobre a carga dos restantes contentores que ainda não localizados.

O mar do Norte é parte do oceano Atlântico e está situado a sul do mar da Noruega, entre a Noruega e as ilhas Britânicas, ligando o canal Skagerrak (que separa a Noruega da Dinamarca) ao canal da Mancha (que separa a Inglaterra da França). Os limites geográficos do mar do Norte encontram-se no Reino Unido e nas ilhas Órcades, a oeste, na França, Bélgica, Holanda e Alemanha, a sul, na Noruega e Dinamarca, a leste, e nas ilhas Shetland, a norte.

