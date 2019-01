Luke Shaw gastou mais de 6.500 euros nas prendas de Natal para os funcionários do Manchester United

Luke Shaw, lateral esquerdo de 23 anos do Manchester United, viveu tempos difíceis enquanto José Mourinho esteve em Old Trafford. O jogador inglês não enchia as medidas ao treinador português e, para além de andar regularmente afastado dos onzes iniciais, era normalmente visto como o “patinho feio” do plantel. Tão depressa tinha uma oportunidade como depois saía do lote de convocados. Ora, Mourinho foi despedido no passado dia 18 de dezembro. Ole Gunnar Solskjaer, o técnico escolhido pelo Manchester United para orientar a equipa até ao final da temporada, tem apostado em Luke Shaw e o lateral foi mesmo titular nos três jogos (e três vitórias) em que Solskjaer se sentou no banco dos red devils.

Terá sido imbuído deste espírito de quase ressurreição que Luke Shaw – que está no clube desde 2014, altura em que tinha apenas 19 anos – decidiu oferecer presentes de Natal a todos os funcionários do Manchester United que lidam diariamente com os jogadores. De acordo com o Daily Mail, o inglês ofereceu 30 cabazes dos armazéns Harrods, o famoso complexo de lojas que fica em Knightsbridge, Londres, e gastou mais de 6 mil libras (cerca de 6.500 euros) nas prendas para os funcionários do clube de Manchester. Enquanto incentivo à simples generosidade terá estado a renovação de contrato que o lateral assinou em outubro, no valor de 165 mil libras por semana.

Ainda assim, esta não foi a primeira vez que Luke Shaw ofereceu presentes luxuosos aos funcionários do clube e gastou uma pequena fortuna nas lembranças de Natal. Em 2017, os mesmos 30 funcionários receberam individualmente um cabaz da Fortnum and Mason, uma das mais famosas lojas de chá de Londres, conhecida por fornecer o chá ao Palácio de Buckingham, onde vive a rainha Isabel II.

Esta terça-feira, duas semanas depois da saída de José Mourinho, Luke Shaw falou à Sky Sports sobre o treinador português e agradeceu-lhe “tudo o que fez pelo clube” e pelo próprio inglês, “enquanto pessoa e jogador”. “Ole [Gunnar Solskjaer] tem um estilo completamente diferente e estamos a adaptar-nos a isso e a divertirmo-nos e isso é o mais importante. Há muito burburinho com o regresso de Ole, há muitas coisas boas pelas quais ansiar. Ele é muito positivo e um tipo muito amigável. E conhece o clube muito bem porque esteve cá muitos anos e sabe aquilo de que o clube precisa. Vai estar cá durante seis meses e seria algo gigante para ele se fizesse um bom trabalho”, defendeu o lateral esquerdo, que esta temporada leva já 20 jogos ao serviço do Manchester United (15 na Premier League, cinco na Liga dos Campeões).

Apesar das divergências com José Mourinho, Luke Shaw recorreu ao Instagram no passado mês de outubro, aquando da renovação de contrato com o Manchester United, para partilhar uma fotografia com o treinador português e garantir que iria “dar tudo para recompensar” o apoio dos adeptos. “Ainda sou muito novo e tenho muito para aprender e mal posso esperar para continuar a progredir com José Mourinho”, escreveu o jogador inglês.

