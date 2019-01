Mais de meio milhão de turistas em Macau no período do Ano Novo

Mais de meio milhão de turistas visitou Macau em apenas quatro dias, no período do Ano Novo, anunciaram esta quarta-feira as autoridades, o que corresponde a um aumento de 16,43% em relação a igual momento do ano passado.

O número total de turistas contabilizado entre 29 de dezembro e 1 de janeiro foi de 528.369, com as autoridades a registarem a maior parte das entradas pela fronteira terrestre das Portas do Cerco, no norte da península de Macau, adjacente a Zhuhai.

O número total de entradas inclui as 75.881 mil realizadas a partir da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior travessia marítima do mundo, inaugurada no final de outubro.

Antes do final do ano, as autoridades do território já haviam registado a entrada de 607.524 turistas, entre 22 e 26 de dezembro, no Natal, um aumento de 15,23% em relação ao mesmo período do ano passado.

A 21 de dezembro, as autoridades indicaram que mais de 32 milhões de pessoas tinham visitado Macau nos primeiros 11 meses do ano, um aumento de 9,1% em relação ao período homólogo de 2017.

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), o número de turistas (16.751.684) e de excursionistas (15.482.154) cresceu 7,2% e 11,1%, respetivamente, totalizando 32.233.838 visitantes em Macau de janeiro a novembro de 2018.

Por visitante entende-se qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (que passa pelo menos uma noite) e excursionista (que não pernoita).

Segundo a DSEC, a maioria dos visitantes é proveniente do interior da China (22.811.627), tendo-se registado uma subida de 13,3% em comparação com igual período do ano passado.

