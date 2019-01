NASA revela imagens do objeto mais distante alguma vez visto: parece um boneco de neve

A NASA divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens do objeto interestelar ‘Ultima Thule’, o objeto mais distante alguma vez visto pelo ser humano. As imagens mostram um objeto parecido com um boneco de neve com cerca de 33 quilómetros de comprimento e 15 quilómetros de largura.

O ‘Ultima Thule’ encontra-se a 6,4 mil milhões de quilómetros da Terra e é o objeto mais longínquo a ser fotografado por instrumentos criados pela humanidade. A fotografia foi tirada a partir da sonda New Horizons, que na terça-feira sobrevoou aquele objeto.

O diretor científico da missão, Alan Stern, garantiu esta terça-feira que “nunca antes uma nave espacial explorou um objeto tão distante”.

Situado em órbita do Sol na Cintura de Kuiper, para lá de Plutão, o ‘Ultima Thule’ é um vestígio congelado do tempo em que o Sistema Solar se formou — sendo composto por materiais preservados desde essa altura — e as informações sobre aquele objeto deverão ajudar os cientistas a perceber melhor as origens do Sistema Solar e da Terra.

A sonda tirou cerca de 900 fotografias do ‘Ultima Thule’ a uma distância nunca inferior a dois mil quilómetros da superfície do objeto.

As fotografias deverão chegar à Terra durante os próximos meses — as de maior definição vão demorar mais.

