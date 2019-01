Pergaminho encontrado à venda no OLX já foi comprado pela Torre do Tombo. Estado pagou 750 euros

Um pergaminho do século XIV contendo a escritura do Castelo de Lisboa que foi encontrado à venda no OLX já está na posse da Torre do Tombo, noticia esta quarta-feira o jornal Público, adiantando que o Estado português pagou 750 euros pelo documento — o valor pelo qual a relíquia histórica tinha sido colocada à venda na Internet.

A informação foi confirmada ao jornal Público pelo diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Silvestre Lacerda. “Fizemos o pagamento de acordo com o valor que estava indicado quando foi colocado à venda no OLX, os 750 euros”, disse Lacerda àquele jornal.

O pergaminho foi apreendido em novembro do ano passado pela Polícia Judiciária, para que fosse comprovada a autenticidade do documento. Em breve, depois de concluídos os detalhes burocráticos, o pergaminho passará a poder ser consultado por todos os que requeiram o acesso ao documento.

“É mais um documento de uma época de transformação em Portugal, associada à Revolução de 1383-85”, segundo explicou Silvestre Lacerda.

O pergaminho, que agora e de consulta pública, contém uma determinação do rei D. Fernando I, que governou Portugal entre 1367 e 1383, para que o castelo de Lisboa fosse entregue ao Conde de Barcelos, João Afonso Telo.

Para Silvestre Lacerda, o tratamento e disponibilização ao público do pergaminho faz “enriquecer o património arquivístico nacional”.

