Salvador Sobral casou-se com a atriz francesa Jenna Thiam

O ano começa da melhor forma para Salvador Sobral. O cantor, de 30 anos, casou-se com a atriz francesa Jenna Thiam, de 29, antes do final do ano. A cerimónia discreta aconteceu a 29 de dezembro em Lisboa na Fábrica do Braça do Prata, avança esta quarta-feira a revista Nova Gente.

Os dois mantinham uma relação já há vários anos e decidiram agora oficializá-la. O casamento foi civil e celebrado em português e francês. Uma cerimónia simples e sem grandes holofotes, que mesmo assim contou com a presença de vários músicos.

Salvador cantou, acompanhado pela irmã, ao piano o tema Amar Pelos Dois.

Salvador Sobral usou um fato, mas sem gravata e Jenna, a noiva, foi de branco como manda a tradição, cabelo solto e coroa de flores.

O cantor foi o vencedor do Festival da Canção em 2017 com a música Amar pelos Dois, composta pela irmã Luísa Sobral. No mesmo ano teve de fazer um transplante de coração, numa operação de quatro horas, que lhe salvou a vida.

