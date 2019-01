Terceira temporada de “Stranger Things” chega à Netflix em julho

O novo ano começou com uma boa-nova para os fãs da série norte-americana “Stranger Things”: a terceira temporada aterra na plataforma Netflix no dia 4 de julho. A revelação foi feita pela própria Netflix, nas redes sociais, com um poster que indicava simplesmente a data e uma frase: “Um verão pode mudar tudo”.

Além do poster, a Netflix revelou um teaser oficial bem ao estilo de Stranger Things — críptico, portanto, com excertos do programa televisivo de ano novo de culto Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, do dia 31 de dezembro de 1984, emitido na estação ABC, e com códigos que indicam a avaria de um ecrã de computador antigo. A plataforma de streaming por subscrição já tinha divulgado um vídeo no primeiro semestre de 2018 mostrando o início da produção da temporada.

A terceira temporada da série terá oito episódios, assim como a primeira temporada (a segunda temporada teve mais um). A narrativa acontece no verão de 1985, novamente na pequena cidade ficcional do estado de Indiana Hawkins, mas um ano após os acontecimentos da segunda temporada. Por agora, ainda não há a confimação oficial de que os episódios da próxima temporada cheguem à Netflix todos em simultâneo, como aconteceu nas temporadas anteriores, mas a hipótese tem sido veiculada como a mais provável.

A terceira temporada introduzirá também novas personagens. Segundo refere a Variety, Maya Hawke (filho dos atores Ethan Hawke e Uma Thurman) vai-se juntar ao elenco interpretado a personagem Robin, descrita como “uma rapariga entediada”. O ator Cary Elwes também irá entrar no elenco interpretando o novo mayor da cidade de Hawkins. Será “um político clássico dos anos 1980 — bonito, habilidoso e desprezível, mais preocupado com a sua imagem do que com as pessoas da pequena cidade que governa”, revelou a Netflix, citada pela revista digital CNET, propriedade do grupo CBS Interactive. Outra personagem nova de “Stranger Things” será Bruce, um jornalista do The Hawkins Post “com princípios morais questionáveis e um sentido de humor doentio”, interpretado pelo ator Gary Busey.

Os autores da série Matt e Ross Duffer já terão adiantado que é provável que a série não termine na próxima temporada, chegando pelo menos à quinta temporada. O ator David Harbour, que interpreta a personagem Sheriff Hopper, corroborou a ideia, uma entrevista à CNET.

Misturando terror, ficção científica e um revisionismo da cultura popular do final dos anos 1980, “Stranger Things” tornou-se uma das séries de culto da Netflix. Pela popularidade das primeiras duas temporadas, foi nomeada para dez prémios Emmy e quatro Globos de Ouro, mas não venceu nenhum dos mais reputados galardões da indústria televisiva de entretenimento norte-americana.

